Công an xã khai ngủ quên nên bị trộm!

(PL)- Ngày 6-2, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ Công an xã Tân Hải lén lút bán 15 tấn titan (số titan trên là tang vật thu được từ các điểm khai thác titan “thổ phỉ”, được tập kết tại bãi Ba Đăng và giao Công an xã Tân Hải quản lý).

Theo đó, cơ quan điều tra yêu cầu trưởng, phó Công an xã Tân Hải và những người có liên quan tường trình sự việc. Cùng ngày, ông Lưu Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải, cho biết cũng đã yêu cầu những người có liên quan viết giải trình. Bước đầu, theo tường trình của trưởng Công an xã Tân Hải, rạng sáng 5-2, do ngủ quên nên một số đối tượng đã lén lút vào bãi tập kết titan Ba Đăng trộm titan. Ông Trường cho biết vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, rạng sáng 5-2, lực lượng QLTT Bình Thuận phối hợp với CSGT bắt quả tang hai xe vận chuyển khoảng 15 tấn titan trái phép. Các chủ hàng và lái xe khai mua số titan trên từ Công an xã Tân Hải. PHƯƠNG NAM