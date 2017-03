Công an xã khám xét khi vắng chủ nhà

Mới đây, Đảng ủy xã Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) có công văn gửi Đảng ủy và lãnh đạo Công an huyện Tân Hồng về việc ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ tại địa phương) không đồng tình với trả lời của UBND xã về việc ông bị mất tài sản vì công an vô cớ vào nhà lục soát khi ông vắng nhà.

Khám nhà không cần lệnh

Theo ông Dũng, nhà ông chỉ có hai cha con. Chiều 2-1, ông khép hờ cửa nhà rồi chở cha đi bệnh viện. Đang ở bệnh viện, ông nhận tin công an xã vào khám xét nhà. “Tôi lập tức chạy về thì gặp mấy anh công an xã đi xuống cầu thang. Vào nhà thì thấy cửa bị mở, đồ đạc bị xới tung. Một chỉ vàng để dành và 40 triệu đồng tôi vừa mượn của người quen để trong cái cặp treo ở đầu giường ngủ bị mất” - anh Dũng kể.

Ông Dũng cho rằng tiền và vàng để trong cái cặp này bị mất ngay lúc nhóm công an xã vào khám nhà trái pháp luật. Ảnh: VĨNH SƠN

Chị Nguyễn Thị L., sống cạnh nhà ông Dũng, kể: “Lúc đó, tôi đến hỏi ông Phan Thành Đô (Trưởng Công an xã Thông Bình) tại sao các ông vào lục soát nhà khi không có chủ? Ông Đô trả lời tìm bắt tội phạm. Lục một hồi thì mấy ổng ra xe về. Ở đây có nhiều người thấy lắm”.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Dũng làm đơn tố cáo gửi Đảng ủy, UBND xã Thông Bình và nhiều cơ quan khác.

Không điều tra đã kết luận là vu khống

Ngày 13-3, UBND xã Thông Bình có công văn trả lời cho ông Dũng, xác nhận: Ông Phan Thành Đô (Trưởng Công an xã Thông Bình) có uống rượu và trực tiếp chỉ huy ông Nguyễn Văn Thanh (công an viên) và ông Nguyễn Văn Châu (Đội trưởng Đội Dân phòng ấp Thị) vào nhà ông Dũng khi không có ai ở trong nhà. Đây là hành vi không đúng pháp luật. Riêng việc ông Dũng tố cáo công an lục soát đồ đạc, làm mất số tài sản trên là không đủ cơ sở, có dấu hiệu vu khống.

Không đồng tình, ông Dũng tiếp tục tố cáo đến các cơ quan tố tụng huyện Tân Hồng.

Ngày 16-5, ông Phạm Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thông Bình, cho biết đã kiến nghị công an huyện phối hợp làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến nay thì công an huyện cũng chưa cử người xuống xác minh nên chưa thể kỷ luật những công an vi phạm.

Cùng ngày, Đại tá Dương Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Tân Hồng, cho hay đã chỉ đạo chuyển đơn của ông Dũng về Đảng ủy xã Thông Bình giải quyết vì những công an trên là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy xã quản lý.

Công an xã có dấu hiệu vi phạm pháp luật Theo Điều 140, 141 Bộ luật TTHS, việc khám xét chỗ ở khi có căn cứ chỗ ở có công cụ, phương tiện phạm tội, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án… Thẩm quyền ra lệnh khám xét là của các cơ quan tiến hành tố tụng (khoản 1 Điều 80 và khoản 2 Điều 81 Bộ luật TTHS). Công an xã không là cơ quan tố tụng nên không có thẩm quyền khám xét, ra lệnh khám xét chỗ ở của công dân. Theo Bộ luật Hình sự, người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác… xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

VĨNH SƠN