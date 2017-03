Công an xã ký hợp đồng làm bảo vệ cho doanh nghiệp

Trong hợp đồng, Công an xã Cam Hải Đông có trách nhiệm cử bốn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp để làm nhiệm vụ bảo vệ ba ca liên tục hằng ngày tại khu vực dự án khu du lịch của công ty, kể cả các ngày lễ, tết, Chủ nhật. Phí bảo vệ là 2,2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty Mirax Cam Ranh còn thanh toán cho công an xã 17 triệu đồng chí phí tuyển chọn, huy động nhân sự.

Giải thích về sự việc trên, ông Ngọc cho rằng việc Công an xã Cam Hải Đông ký hợp đồng bảo vệ cho doanh nghiệp không có gì sai. “Do lương công an viên quá thấp, mình ký hợp đồng bảo vệ để kiếm thêm đồng ra đồng vô cho anh em chứ có phải là dịch vụ gì đâu” - ông Ngọc nói. Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cam Hải Tây, khẳng định việc làm này là hoàn toàn trái với chức năng, nhiệm vụ của công an xã. “Công an là công cụ của Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự chung cho xã hội mà bỏ đi làm như vậy, khi có chuyện gì xảy ra thì ai làm nhiệm vụ”. Ông Sơn cho biết việc ký hợp đồng xảy ra trước khi ông mới về nhận công tác nên ông sẽ cho kiểm tra, xử lý.

TẤN LỘC - LÊ XUÂN