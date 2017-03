Công an xác minh cảnh phục mà MC VTV Phú Yên mặc

Công an huyện Tuy An đang tiếp tục điều tra MC VTV Phú Yên Lê Thoại Kỳ và một học sinh giả danh công an ra đường chặn xe. “Cơ quan công an sẽ làm rõ mọi vấn đề mới đề xuất phương án xử lý. Công an cũng xác minh, làm rõ hai bộ đồ công an, quân hàm, cầu vai mà hai người này mặc từ đâu ra để có hướng xử lý theo quy định” - ông Nghĩa nói.

Cũng theo ông Nghĩa, ngày 2-5, Công an tỉnh Phú Yên đã làm việc với lãnh đạo VTV Phú Yên về vụ việc trên. Trong khi đó, lãnh đạo VTV Phú Yên cho biết đang chờ kết luận của cơ quan công an để có hướng xử lý chính thức đối với ông Kỳ.

Tối 29-4, Công an xã An Hòa, huyện Tuy An bắt quả tang MC Kỳ cùng một học sinh giả công an chặn xe, kiểm tra giấy tờ người đi xe máy.

