Công an xác minh hoạt động của VIC

Công ty này không có chức năng nhưng vẫn vô tư phát hành hàng loạt thẻ cào game có mệnh giá từ 20.000 đến 300.000 đồng. Nhiều người khi đến trụ sở công ty đã được “mời” tham gia phát hành thẻ kiểu kinh doanh đa cấp.

Ông Thái Vỹ Huê, Giám đốc điều hành của VIC, giải thích: “Khi nộp 1,2 triệu đồng, người tham gia sẽ được ký hợp đồng làm đại lý phát hành thẻ của công ty. Nếu họ phát triển thêm đại lý khác thì sẽ nhận được hoa hồng theo quy định của công ty, còn việc họ có tham gia hoặc mời gọi phát triển thêm hệ thống đại lý là việc tự nguyện của họ và của khách hàng. Công ty khuyến khích nhưng không ép buộc ai cả…”. PV đề nghị công ty cho xem giấy phép in ấn các loại thẻ cào để bán lấy tiền thì VIC chỉ hứa hẹn mà chưa cung cấp được.

Ngày 24-5, Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ - Công an TP.HCM, khẳng định: “Hoạt động của Công ty VIC cho thấy đây là dạng kinh doanh theo kiểu bán hàng đa cấp nhưng trong giấy đăng ký kinh doanh không có chức năng này. Hơn nữa, nhiều lĩnh vực đã đăng ký hoạt động gần giống nhau dễ gây nhầm lẫn cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý. Việc phát triển trò chơi trên mạng cần phải có sự cho phép của các cơ quan liên quan vì đây là dạng kinh doanh có điều kiện. Riêng việc phát hành các loại tem, phiếu, thẻ… có mệnh giá để bán lấy tiền thật thì phải đăng ký với ngành thuế để quản lý doanh thu và từ đó cơ quan thuế có cơ sở để tính thuế. Với thông tin ban đầu từ báo cung cấp, phòng sẽ tiến hành xác minh lại các hoạt động của VIC để có hướng xử lý các sai phạm. Nếu phát hiện thấy công ty có hành vi gian lận hoặc trốn thuế gây thất thoát lớn cho ngân sách thì phòng sẽ tiến hành khởi tố”.

Tìm hiểu về việc in ấn các loại thẻ cào trên, chúng tôi được ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết: “Sở chỉ cho phép các công ty được cung cấp loại thẻ cào trả tiền giờ chơi. Riêng các doanh nghiệp tự in thẻ cào game online là chưa đúng quy định. Sở vẫn đang chờ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở có nhận văn bản của VIC đề nghị cho ý kiến về trò chơi nhưng sở chưa có ý kiến gì nên sở không nắm thông tin về việc in ấn thẻ cào chơi game trực tuyến của công ty này”.

Sau khi kiểm tra thông tin về việc kinh doanh của VIC, bà Trần Thị Thu Hà, Chi cục phó Chi cục Thuế quận Tân Bình, cho biết: “Chi cục không hề nhận được thông báo của VIC về việc phát hành thẻ cào có các mệnh giá khác nhau. Việc in thẻ cào phải thông báo cho Chi cục Thuế thì mới có giá trị và hợp pháp. Hơn nữa, giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty cũng không có chức năng in ấn, phát hành thẻ cào”.

