Công an xịt hơi cay vào dân… rồi vận động ‘đừng tố cáo’

Mục đích để trao đổi về việc ông Ân bị một phó Công an xã Tiên Thủy xịt hơi cay vào mắt và bị hai cán bộ khác đánh.

Ông Ân cho hay khi gặp mặt, ông Hiếu và ông Vũ đề nghị ông đừng làm đơn tố cáo vì “anh em ở gần đây nên thông cảm cho nhau”. Tuy nhiên, ông Ân trả lời: “Tôi sử dụng súng hơi trái phép nên chấp nhận bị xử phạt. Nhưng những cán bộ hành xử không đúng với tôi cũng phải được xử lý đúng quy định”.

Trước đó, ngày 8-3, Công an xã Tiên Thủy nhận được tin có một thanh niên dùng súng hơi bắn chim ở ấp Tiên Đông Thượng thuộc địa bàn xã. Ông Phạm Ngọc Cưng, Phó Trưởng công an xã này, cùng công an viên, dân phòng và xã đội… liền xuống kiểm tra. Họ phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Mười ở ấp này một cây súng hơi đang giấu ở đống củi sau nhà. Vào trong nhà, phát hiện ông Ân đang trốn trên giường, ông Cưng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt làm ông Ân tối tăm mặt mũi.





Ông Trương Quốc Ân tại nhà ông Trần Huỳnh Sa, nơi ông bị xịt hơi cay và đánh vì sử dụng súng hơi trái phép. Ảnh: T.PHÚC

Sau đó ông Cưng yêu cầu ông Ân đứng lên đi ra ngoài. Ông Ân nói: “Mắt tôi không thấy đường thì sao đi được?”. Nhóm người ông Cưng liền kè ông Ân ra khỏi cửa buồng ngủ và lúc này ông Ân cho hay mình bị đánh vào bụng, lưng nên quỵ xuống. Vụ việc được vợ chồng bà Nguyễn Thị Mười, ông Trần Huỳnh Sa (chủ nhà nơi ông Ân bị xịt hơi cay) chứng kiến. Bà Mười kể: “Hơn hai giờ sau khi lực lượng kiểm tra rút về, ông Ân mới có thể ra xe để bạn chở về nhưng vẫn phải nhờ hai người bạn kè hai bên”.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngót, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết ban đầu công an huyện báo cáo rằng có sự việc xảy ra vào sáng 8-3 tại địa chỉ trên nhưng công an xã không xịt hơi cay và không có ai đánh dân. Tuy nhiên, mới đây Thượng tá Cao Văn Anh, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, đã ký báo cáo chính thức gửi công an tỉnh và xác nhận có sự việc công an xã xịt hơi cay vào người dân. Ngoài ra, hai người khác có “quơ tay” trúng vào bụng, lưng của ông Ân. Theo Công an huyện Châu Thành, người xịt hơi cay vào ông Ân là ông Phạm Ngọc Cưng, Phó Trưởng công an xã. Hai người “quơ tay” trúng ông Ân là ông Thuận, Thường trực xã đội và ông Khương, Đội trưởng Đội dân phòng.

Ông Trần Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Tiên Thủy, cho biết thêm: “Chúng tôi đã báo vụ việc cho Thường vụ Đảng ủy xã. Tới đây xã sẽ xem xét xử lý các cá nhân sai phạm”.