Công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014

Thạch Kim Tuấn, vận động viên cử tạ, là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. (Ảnh: Hữu Quý/TTXVN)

Theo danh sách này, Phạm Tuấn Huy, Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực học tập.Tiến sỹ Phan Minh Liêm, Chủ tịch Hội Sinh viên sau đại học của Đại học Texas - Viện Anderson là gương mặt tiêu biểu lĩnh vực nghiên cứu khoa học.Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh có 3 gương mặt nổi bật gồm Lê Văn Sang, ở tại 90 Mai Lão Bạng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Tráng Seo Pao, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên.Gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực quốc phòng là Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, đóng tại Núi Thành, Quảng Nam).Lĩnh vực an ninh trật tự có thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An.Trong lĩnh vực thể dục thể thao có Thạch Kim Tuấn, vận động viên cử tạ quê Bình Thuận đang thi đấu trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh.Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, năm thứ 2 hệ trung cấp piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia.Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động xã hội.Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết đây là những gương mặt xuất sắc, được Hội đồng bình chọn giải thưởng nghiên cứu lựa chọn kỹ càng từ 8 lĩnh vực cụ thể.Những cống hiến và kết quả đạt được của 10 gương mặt tiêu biểu được bình chọn sẽ tạo sự lan tỏa và tác động trong xã hội, hướng các bạn trẻ phấn đấu noi theo.Năm 2014, Ban tổ chức Giải thưởng nhận được 141 bộ hồ sơ đề cử gửi về từ 43 đơn vị. Ngày 4/3, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng bình chọn. Bắt đầu từ ngày 5/3 đến 18 giờ ngày 15/3, vòng bình chọn 10 gương mặt tiêu biểu đồng loạt diễn ra trên các báo, trang tin điện tử.Từ danh sách 20 đề cử, Hội đồng bình chọn Giải thưởng đã chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất năm 2014 để tôn vinh, trao giải. 10 găng mặt còn lại trong danh sách 20 đề cử là Gương mặt trẻ triển vọng của năm.Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nhằm tôn vinh cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội…, bao gồm cả thanh thiếu nhi Việt Nam đang học tập, công tác ở nước ngoài.Dự kiến, Lễ trao giải, tôn vinh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 sẽ diễn ra vào ngày 28/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các gương mặt tiêu biểu được nhận bằng khen, cúp và giao lưu với khán giả.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia chương trình “Hành trình về nguồn,” dâng hương báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ), khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc)./.

Theo Vietnam+