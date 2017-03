Công bố kết luận điều tra lần hai vụ“con giết mẹ”

Đây là vụ án xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.

Sáng 9-2-2007, người dân xã Tân Hạnh (Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện trên đoạn sông Tân Hạnh có một thi thể trôi sông. Đó là bà Dương Thị Tám, mẹ của Huỳnh Văn Quyên. Qua khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do ngạt nước, suy hô hấp, trụy tim mạch. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt khẩn cấp Quyên và Lê Thị Tám (vợ Quyên) về tội giết người.

Theo kết luận điều tra ban đầu, sáng 7-2-2007, bà Tám cằn nhằn vợ chồng Quyên không ép chuối và không chịu làm đám giỗ lớn nên mất mặt bà. Quyên cự lại và đến chỗ giường bà Tám đang ngồi, dùng hai tay bóp cổ bà Tám đè xuống giường. Lúc này, bà Tám giãy giụa nên Quyên kêu vợ đè hai chân, còn Quyên cứ tiếp tục bóp cổ cho đến khi bà Tám nằm bất động.

Sau đó, vợ chồng Quyên dùng xuồng chở xác bà Tám đi giấu dưới sông Lăng thuộc xã Tân Hạnh. Để xác bà Tám không bị trôi mất và tránh bị phát hiện, vợ chồng Quyên dùng bao thức ăn gia súc (loại nửa ký) đựng gạch cột ngang bụng bà Tám. Trong quá trình vợ chồng Quyên chuyển xác bà Tám từ nhà xuống sông có người nhìn thấy.

Tháng 9-2009, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Quyên tù chung thân và Tám 13 năm tù.

Sau khi xét xử, các bị cáo đều kháng cáo. VKSND tỉnh cũng kháng nghị đề nghị mức án tử hình đối với Quyên. Tháng 3-2010, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm. Thấy chưa đủ căn cứ buộc các bị cáo phạm tội giết người và có mâu thuẫn về chứng cứ, tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Trong buổi tiếp xúc, Trung tá Nguyễn Công Dự, Phó Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết hành vi phạm tội của Huỳnh Văn Quyên đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Còn Lê Thị Tám đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm. “Xét thấy hoàn cảnh gia đình của bị can Tám khó khăn, hai vợ chồng bị tạm giam hơn bốn năm, còn ba người con nhỏ ở nhà không ai chăm sóc. Cơ quan điều tra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cho bị can Tám được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

LÊ NGUYỄN