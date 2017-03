Công bố kết quả và quá trình điều tra vụ Vinalines

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 18-5, Cục CSĐT về tội phạm tham nhũng (C48) thuộc Tổng cục VI đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Dương Chí Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines) để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Do ông Dũng bỏ trốn nên ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Ngoài ra, ông Mai Văn Phúc, Vụ phó Vụ Vận tải (nguyên tổng giám đốc Vinalines) và ông Trần Hữu Chiều (nguyên phó tổng giám đốc Vinalines) cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi tương tự.

Trước đó, ngày 6-2, C48 đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội tham ô tài sản. Các bị can này đều liên quan đến những sai phạm trong việc mua và sửa chữa ụ nổi thuộc dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam.

THANH LƯU