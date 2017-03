Công điện khẩn phòng chống áp thấp

Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn số 30 gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Kiên Giang, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các Bộ: Giao thông Vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nội dung công điện rêu rõ: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai (15/10), các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mực nước các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ lên mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên mức báo động 3.



Hiện nay, có một vùng áp thấp, hồi 7 giờ sáng 14/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,0 đến 12,0 độ vĩ Bắc, 110 đến 112 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh.Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị: Đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sống ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động tổ chức sơ tán dân.



Chuẩn bị dự trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa, lũ lớn xảy ra. Kiểm tra các hồ chứa nước trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố để đảm bảo an toàn công trình, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ hồ chứa thuỷ điện kiểm tra công trình và thiết bị đóng mở sẵn sàng vận hành an toàn, hợp lý phục vụ phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du. Đối với các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang:



Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp trên biển, quản lý chặt chẽ tàu thuyền và thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh.Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.





THEO (VOV)