Công điện khẩn ứng phó với siêu bão USAGI

Sáng nay (21/9), Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 67, điện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển Quảng Ninh từ Phú Yên; các tỉnh, thành phố vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt báo và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ; Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 21/9, bão USAGI sẽ đi vào vùng phía Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17. Sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.



Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, hoàn hưu bão ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc, giữa biển Đông và có khả năng gây mưa lớn, lũ muộn trên các sông suối các tỉnh Bắc Bộ, trong khi các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở Bắc Bộ đã tích đầy nước. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão và mưa, lũ, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cưu nạn đề nghị Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:



1. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên: Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, hướng dẫn các tàu đánh bắt xa bờ thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc và giữa biển Đông (Bắc vĩ tuyến 16).







Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng gia cố đê biển, giúp nhân dân địa phương chủ động phòng chống bão



- Theo dõi diễn biến mưa, lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét để chủ động phòng tránh.- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình trạng an toàn của các hồ chứa để vận hành công trình theo đúng quy trình, chủ động hạ thấp mực nước các hồ có nguy cơ mất an toàn, tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý ngay giờ đầu các sự cố.các nhà máy Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, chủ động hạ thấp mực nước các hồ để đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và tránh xả cấp tập ảnh hưởng đến hạ du.chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bã, mưa, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.