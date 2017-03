Công nhân Công ty Pouchen Việt Nam tiếp tục ngưng làm việc

Ngày 26-2 Công ty Pouchen (100% vốn Đài Loan, chuyên gia công các mặt hàng may mặc giày dép, đóng tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tiếp tục ngưng làm việc tập thể. Nhiều công nhân vẫn vào công ty quẹt thẻ nhưng không làm việc do chưa thống nhất được với ban lãnh đạo công ty về hướng giải quyết vụ việc.





Công nhân Công ty Pouchen ngưng việc, tụ tập phía ngoài nhà máy. Ảnh: TIẾN DŨNG

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó, trưa 25-2, sau bữa ăn trưa 17.000/hơn 21.000 công nhân của Công ty Pouchen đã đồng loạt ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Nguyên nhân được các công nhân đưa ra là công ty áp dụng cách tính trừ lương thưởng quá khắt khe. Trong đó, việc chấm trừ điểm nghỉ phép để xếp loại lao động A, B, C là quá thiệt thòi cho họ.



Sau khi vụ việc xảy ra, UBND TP Biên Hòa, LĐLĐ TP Biên Hòa đã đến làm việc với ban lãnh đạo Công ty Pouchen để vận động công nhân quay trở lại việc nhưng chưa có kết quả.