Công nhân khổ vì nhà trọ tăng giá

Một khu nhà trọ ( ảnh minh họa)



Tăng... toàn tập

“Ở ghép khẩn cấp !”

Tìm đủ cách “bù lỗ”

Tự tăng ca



Hơn 21 giờ, ở một góc cây xăng trên tuyến Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, một người phụ nữ gầy gò kê ghế ngồi cạnh chiếc tủ bánh nhỏ. Đó là chị Ngô Thị Hồng Cẩm (Công ty CP Kinh Đô). Chị Cẩm bán các loại bánh vụn mua lại từ công ty và cho biết trước đây, chị bán đến 20 giờ 30 phút là nghỉ nhưng nay phải “tự tăng ca”, kéo dài tới khuya để kiếm thêm tiền bù vào các khoản tiền nhà, tiền điện, nước tăng lên.

Theo KTĐT/ NLĐ

Sau Tết, các chủ nhà trọ “hè” nhau tăng giá, công nhân phải chật vật đối phó bằng cách tăng số lượng ở ghép, tăng ca, tiết kiệm...Trước căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm bên cạnh chợ Cầu (đường Quang Trung, quận Gò Vấp- TPHCM), chị Ngô Thị Liễu, công nhân (CN) một xưởng may ví da, đang chất thêm bao đồ lỉnh kỉnh lên xe để chuyển đi ở ghép. “Chủ nhà trọ vừa tăng tiền phòng mỗi tháng từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng, tiền điện, nước cũng tăng trong khi lương của tôi vẫn giậm chân ở mức 2 triệu đồng/tháng nên phải dọn đi ở chung với bạn”- chị Liễu than thở.Trở lại TPHCM làm việc sau Tết, chị Nguyễn Vân Anh (Công ty Pao Yuan, quận Thủ Đức), quê Quảng Ngãi, trọ ở đường số 9, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, “tá hỏa” khi nghe chủ nhà thông báo tiền phòng mỗi tháng tăng từ 550.000 đồng lên 650.000 đồng. Chưa hết, tiền điện tăng lên mức 3.000 đồng/KWh; tiền công bơm nước giếng xài mỗi tháng phải đóng 15.000 đồng/người (trước đây là 10.000 đồng); tiền rác bắt đầu thu 7.000 đồng/phòng... Hơn một tuần, vợ chồng chị Vân Anh phải chạy ngược, chạy xuôi dọ giá những chỗ trọ khác. “Chỗ nào giá nhà trọ cũng tăng cả. Chạy trời cũng không khỏi nắng!” - chị Vân Anh nói.Chị Ngô Thị Hồng Cẩm (Công ty CP Kinh Đô - Nhà máy Kinh Đô Bình Dương), quê Bến Tre, cũng trọ ở phường Hiệp Bình Phước, nhăn nhó: “Chủ nhà trọ cứ “canh me” đầu năm để tăng giá. Trước đây, mỗi tháng 300.000 đồng, từ tháng tới sẽ tăng lên 500.000 đồng. Tăng gần gấp đôi, rầu lắm!”.Hiện nay, trên các trụ điện ở những đường trong KCN Tân Bình (quận Tân Phú), đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Lê Văn Khương (quận 12)... có nhiều tờ thông báo cần người ở ghép còn mới tinh. Liên hệ số điện thoại trên một tờ thông báo, tôi gặp một trường hợp “cần người ở ghép khẩn cấp” của CN tên Bảo, ở trọ trên đường Tây Thạnh (KCN Tân Bình). Anh Bảo cho biết chủ nhà trọ tăng giá phòng trọ từ 600.000 đồng lên 800.000 đồng. Trước đây, phòng anh ở 3 người, giờ chỉ còn hai nhưng một người sắp “ra riêng” với lý do cưới vợ. “Nếu không tìm được người ở ghép hoặc không tìm chỗ khác ở ghép, tháng tới, tôi phải “gánh” 800.000 đồng tiền nhà, chắc chết quá!”.Sáng chủ nhật, tôi ghé một phòng trọ trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Gặp tôi sau buổi tăng ca sáng, anh Lê Văn Khoa (Công ty Vàng bạc Đá quý Queen & I, quận Gò Vấp), khoe: “Tuần sau sẽ có đứa em họ dọn đến ở chung”. Từ Nghệ An trở lại TPHCM làm việc sau Tết, anh Khoa và người bạn cùng phòng nhận được “hung tin”: Tiền nhà trọ tăng từ 500.000 đồng lên 650.000 đồng/tháng; các khoản điện, nước cũng đồng loạt tăng giá. Để tránh mỗi tháng phải tốn thêm tiền, anh Khoa nghĩ cách rủ thêm người ở chung. “Khi cho thuê phòng, chủ nhà đã giao kèo chỉ được ở tối đa 2 người, tôi nài nỉ mãi chủ mới đồng ý cho “nhét” thêm một người. Phòng rộng 8 m2, ở 3 người thì... vừa khít!”.Để “bù lỗ” các khoản tiền trọ, ngoài việc tìm thêm người ở chung, tăng ca ngày chủ nhật, anh Khoa còn nhận phát tờ rơi, quảng bá sản phẩm cho công ty... Bấm bụng tiếp tục trọ chỗ cũ, chị Nguyễn Vân Anh cho biết: “Trước mắt, vợ chồng tôi hạn chế xài quạt, bàn ủi, tivi... để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”.Anh Phạm Văn Hùng (Công ty CP May Phương Nam, quận Gò Vấp), ở trọ trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, dự định chuyển sang đi làm bằng xe buýt thay vì xe máy. Anh Hùng nhận định: “Nếu đi xe buýt mỗi tháng có thể tiết kiệm được vài chục ngàn đồng tiền xăng, rửa xe, sửa xe”. Ngoài ra, anh Hùng cho biết sẽ quyết tâm giảm tiền điện thoại hằng tháng từ mức trên 100.000 đồng xuống dưới 50.000 đồng; hạn chế tối đa các khoản tiền cà phê, thuốc lá; kiếm người về ở chung... để đối phó với giá nhà mà anh và bạn bè thuê ở chung đã tăng từ 2 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/tháng.