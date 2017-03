Công nhân ngừng việc, mang trứng thối đi đòi quyền lợi

Từ ngày 14-4 đến chiều 15-4, tại khu vực cổng Công ty TNHH KaiYang (công ty giày da, địa chỉ 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, TP Hải Phòng), hàng ngàn công nhân đã đồng loạt nghỉ việc để đòi quyền lợi. Theo bảo vệ của công ty, công ty có hơn 3.000 công nhân thì có gần 2.000 công nhân nghỉ việc đòi quyền lợi.

Những công nhân này bức xúc vì họ luôn phải làm việc trong 12 tiếng (từ 7 giờ sáng đến 20 giờ tối) mà vẫn không đáp ứng được chỉ tiêu sản lượng của công ty đặt ra.



Hàng ngàn công nhân đình công với tư thế sẵn sàng đáp trả một số đối tượng lạ mặt tấn công họ

Bên cạnh đó, công nhân tham gia đóng bảo hiểm nhưng khi công ty ít việc, cho công nhân nghỉ tạm thời lại không cho hưởng lương thất nghiệp 70%...



Mặc dù công nhân đã kiến nghị rất nhiều lần lên tổ chức công đoàn công ty trong 5-6 tháng nay nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện, dẫn đến việc công nhân phải ngưng việc nhằm tạo sức ép lên công ty.

Sáng 15-4, xảy ra xô xát giữa những công nhân đi đình công và một nhóm người, không rõ thuộc lực lượng nào. Những công nhân đã dùng trứng thối, cà chua đáp trả lực lượng này.



Đống trứng thối mà công nhân ném còn lại trên đường

Chiều 15-4, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, chánh Văn phòng UBND quận Kiến An cho biết: “Chỉ có hơn 100 công nhân đứng trước Công ty KaiYang, không phải hàng ngàn người như phản ánh. Khi nhận được thông tin, UBND quận đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH giải quyết. UBND quận báo cáo lên UBND TP. UBND TP đã chỉ đạo Công an TP Hải Phòng kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng đảm bảo ANTT của khu vực. Đồng thời, UBND quận Kiến An cũng đã có phương án chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại với công nhân. Hiện tại, mọi việc đã lắng xuống”.