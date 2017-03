Công nhân xưởng may cháy sẽ được hỗ trợ tiền

Sáng 8/4, hàng nghìn công nhân Công ty may Hòa Phong đã đến nghe phổ biến kế hoạch làm việc trong những ngày sắp tới. Hầu hết các khuôn mặt không còn vẻ lo lắng, hoang mang về tương lai công việc bởi từ thứ 4 họ sẽ tiếp tục được đi làm.



Các công nhân có xe máy bị cháy đều được công ty phát cho tờ kê khai, ai còn đăng ký, giấy tờ thì nộp hoặc không còn thì kê khai số khung, số máy và biển số xe để công an xác minh tài sản và có biện án hỗ trợ, đền bù.









Khu nhà xưởng và nhà để xe máy tan hoang sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Bá Đô





Theo thống kê của Công ty Hà Phong, vụ cháy làm thiệt hàng hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: Bá Đô



Theo Bá Đô (VNE)



Chị Hà Thị Luyến (ở Đoan Bái, Hiệp Hòa) cho biết, lúc đầu rất hoang mang vì chiếc xe trị giá 16 triệu đồng đã bị cháy rụi và không biết bao giờ mới có thể đi làm được. Nhưng sau khi công ty thông báo sáng thứ 4 mọi người sẽ đi làm bình thường theo hình thức phân ca, chị đã không còn lo lắng."Của đi thay người, mình may mắn không làm sao là tốt rồi, tuy công ty chưa nói cụ thể mức hỗ trợ nhưng hầu hết công nhân đã yên tâm và phấn khởi", chị Luyến tự động viên mình.Tại cuộc họp khẩn của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang với các ban ngành, đại diện chính quyền địa phương và doanh nghiệp, thông tin sẽ hỗ trợ một phần kinh phí với những công nhân có phương tiện bị thiệt hại đã được các bên đưa ra.Bên cạnh việc xem xét miễn và giãn thuế cho Công ty may Hà Phong, lãnh đạo tỉnh này cũng kêu gọi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cần chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành khoản tín dụng cho người lao động của công ty vay để mua xe máy. "Đây là lúc rất cần sự chia sẻ từ các doanh nghiệp, ngân hàng để công nhân và Công ty Hà Phong vượt qua khó khăn", vị này nói.Ông Vũ Văn Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty may Hà Phong cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi hai phân xưởng may (diện tích gần 11.000 m2), 1.500 xe máy, 2.500 máy móc, thiết bị các loại; 100 máy vi tính, máy in; 1,2 triệu sản phẩm hoàn thiện (quần áo các loại); 800.000 mét vải...Lãnh đạo công ty này cũng khẳng định, sẽ cố gắng sắp xếp cho công nhân được trở lại làm việc sớm nhất và sẽ sớm làm việc với các công ty bảo hiểm để thống kê thiệt hại, có phương án bồi thường, hỗ trợ một phần kinh phí để các công nhân mua phương tiện đi lại.Còn thượng tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa cho biết, trưa 8/4 công tác khám nghiệm hiện trường đã kết thúc, công an đang củng cố hồ sơ làm các thủ tục để điều tra để sớm có kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn.