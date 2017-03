Công trình sụt lún ở quận 1: Nhiều người chưa dám về nhà ở

Qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: “Lỗi do đơn vị thi công đã không có phương án thi công đảm bảo sự an toàn, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ có các quyết định xử phạt. UBND quận 1 đã khắc phục xử lý san lấp mặt bằng cả đêm qua, 13 người dân ở căn nhà sáu tầng tại khu vực nguy hiểm đã được bố trí sơ tán, đã có bảo vệ và bảng cảnh báo nguy hiểm tại công trình. Riêng về chi phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, ông Hải cho biết: “Tất cả chi phí tạm thời UBND quận sẽ lo, khi có kết luận đảm bảo an toàn tuyệt đối UBND quận sẽ cho phép người dân quay về nhà của mình. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, đầu tuần sẽ có kết luận cụ thể”. Nguyễn Tân