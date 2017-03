Công ty Âu Vững không liên quan vụ cướp xe tôm

Cụ thể, ngày 16-6, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo doanh nghiệp này đang chuẩn bị xuất xe tải chứa tôm tạp chất. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ công tác gồm Thanh tra Sở NN&PTNT, Công an huyện Giá Rai và Đội tuần tra CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe tải biển số 94L-5706 đang đậu trong khuôn viên Công ty Âu Vững. Đoàn chưa kịp xuất trình thủ tục kiểm tra thì hơn 50 đối tượng gồm con nghiện, côn đồ... ùa vào xô chiếc xe của lực lượng CSGT, giải vây cho chiếc xe tải nghi chứa tôm tạp chất.

Sau khi báo đăng, Công ty Âu Vững đã có văn thư gửi báo Pháp Luật TP.HCM cho biết vụ việc trên không liên quan đến công ty. Cụ thể, chiếc xe tải chở tôm nguyên liệu bị nghi chứa tạp chất không phải của Công ty Âu Vững nên không thể có chuyện công ty này thuê côn đồ giải vây cho chiếc xe nhằm tẩu tán tôm.

Ngày 27-7, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng có văn bản cho biết việc tổ chức cướp xe tải để tẩu tán tôm là do bà Nguyễn Bé Thu ở ấp 3, xã Tắc Vân, TP Cà Mau tổ chức thực hiện. Công an tỉnh Bạc Liêu chưa có thông tin về sự liên quan của Công ty Âu Vững trong vụ việc này.

Qua tìm hiểu, được biết ngay sau khi truy tìm và xác định việc tẩu tán tôm tạp chất nói trên do bà Nguyễn Bé Thu thực hiện, đêm 16-6-2011, Công an xã Tắc Vân (TP Cà Mau) và Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra tôm tại cơ sở thu mua tôm nguyên liệu Giang Thu do bà Bé Thu làm chủ, tại đây cũng không hề phát hiện tôm tạp chất.

Như vậy cho đến nay không có căn cứ nào để cho rằng Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Âu Vững liên quan đến vụ giải vây chiếc xe chở tôm nói trên. Những thông tin phản ánh không đúng sự thật đã ảnh hưởng đến uy tín cũng như làm hạn chế hoạt động kinh doanh của Công ty Âu Vững. Công ty đã bị các đối tác hủy một số hợp đồng xuất khẩu tôm và ngân hàng cũng từ chối cho vay ngoại tệ.

CHU TRANG