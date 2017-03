Công ty Gia Thuần cam kết nộp BHXH

Công ty cam kết đến cuối tháng 7-2011 sẽ truy nộp 50% số nợ BHXH, số còn lại sẽ trả dần.

Trước đó do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên từ tháng 6-2011, công ty này phải ngừng hoạt động xưởng may và trả lương chờ việc cho 40 công nhân. Đến đầu tháng 7-2011, công ty quyết định giải thể xưởng may khiến hàng chục công nhân bị mất việc. Tuy nhiên, công ty này còn nợ cơ quan BHXH hơn 100 triệu đồng nên công nhân rất lo.

P.ĐIỀN