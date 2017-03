CSGT cứu một phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Khi phát hiện người phụ nữ nói trên trèo lên lan can phía nam cầu Chương Dương và định nhảy xuống sông, Thượng tá Đoàn đã kịp chạy tới kéo lấy người phụ nữ. Sau một hồi vừa giằng co, vừa khuyên nhủ, Thượng tá Đoàn mới đưa người phụ nữ này xuống khỏi lan can và đưa về trạm CSGT.

Được biết, người phụ nữ tên là TVL (ngụ phường Định Công, quận Hoàng Mai) đang làm việc tại một công ty du lịch. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

THANH TÚ