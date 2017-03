CSGT nhờ người ngoài ‘giúp việc’

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 4-10 đã có kết luận về việc chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) tố bị một người đàn ông mặc thường phục đấm dập môi khi chị yêu cầu một CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan giải thích về mức phí xử phạt.

Trong kết luận, công an tỉnh xác định trong lúc xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 51, Trung úy Võ Chí Công (công tác tại Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67 Công an tỉnh Đồng Nai) đã có sai phạm khi nhờ bạn mình là Phạm Minh Trí nghe bộ đàm và ghi chép vi phạm tốc độ, thời gian, biển kiểm soát phương tiện vi phạm giúp. Trí không phải CSGT mà là nhân viên tiếp thị, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Trong khi đứng chung với tổ CSGT, thấy chị Đỗ Vũ Hoàng Anh tranh luận với Trung úy Công, Trí đã bước ra đánh vào mặt chị Hoàng Anh gây thương tích. Kết luận cũng nêu chưa có cơ sở kết luận Trung úy Võ Chí Công đòi 500.000 đồng để bỏ qua lỗi vi phạm giao thông của người nhà chị Hoàng Anh.





Công an tỉnh Đồng Nai kết luận Trung úy Võ Chí Công đã sai khi cho Trí tham gia làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Long An, huyện Long Thành đã xử phạt Trí 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của chị Đỗ Vũ Hoàng Anh. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo PC67 kiểm điểm Trung úy Võ Chí Công. Ngoài ra, lãnh đạo Trạm Ngã ba Thái Lan và PC67 cũng phải kiểm điểm vì cán bộ, chiến sĩ của mình có vi phạm.

Theo kết luận của Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 13 giờ ngày 4-9, tổ tuần tra của Trung úy Võ Chí Công phát hiện anh Nguyễn Võ Dương (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển xe máy chạy quá tốc độ trên quốc lộ 51 đoạn qua thị trấn Long Thành (56/40 km/giờ). Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, Trung úy Võ Chí Công đã thông báo lỗi và yêu cầu anh Dương về trạm đóng phạt 750.000 đồng.

Khi thấy anh Dương bị lập biên bản xử phạt hành chính, chị Hoàng Anh (ngồi sau xe) lấy điện thoại ra hướng về Trung úy Võ Chí Công quay clip. Thấy vậy, Trí đi đến dùng vai hất mạnh vào người chị Anh với mục đích là làm rớt điện thoại. Chị Anh xô Trí ra và bị người này quay lại dùng tay đánh vào mặt làm chị chảy máu miệng. Các CSGT trong tổ tuần tra đã ngăn Trí ra. Sau đó, Trung úy Võ Chí Công và Trí đã xin lỗi chị Anh và thương lượng bồi thường 2 triệu đồng.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lực lượng thanh tra xác minh làm rõ. Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác ba cán bộ trong tổ công tác gồm Thiếu tá Lương Văn Thân, Trung úy Võ Chí Công và Thiếu úy Phạm Mạnh Tuấn.