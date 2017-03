CSGT phát hiện bé trai ngủ ngoài ruộng trong giá buốt

Chiều 6/12, sau khi nhận được tin báo từ Trạm CSGT Diễn Châu, PV Dân trí có mặt tại Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) để tìm hiểu sự việc.

Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát cho biết vào sáng sớm 6/12, Tổ công tác do Trung úy Trần Văn Ngọc làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km415 quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 12 tuổi nằm co ro trong một tấm bao tải bên bờ ruộng gần quốc lộ 1A.

Sau khi đưa về Trạm CSGT, cán bộ chiến sĩ nơi đây đã lo cho cháu Trung ăn uống, ngủ... và sức khoẻ cháu đã bình phục.

Lập tức các chiến sĩ trong đội tuần tra dừng xe và kiểm tra thì phát hiện bé trai toàn thân tím tái, hơi thở yếu, tiều tụy, áo quần xộc xệch và đặc biệt là đói lả. Khi được hỏi thì cháu bé cho biết mình đã ngủ ở mép ruộng 2 ngày nay mà chưa được ăn uống gì.

Ngay sau đó các chiến sĩ đã đưa cháu bé về trạm CSGT đồng thời cho cháu bé ăn uống, tắm rửa để hồi phục sức khỏe. Được sự chăm sóc tận tình của các chiến sĩ sức khỏe của cháu đã hồi phục.

Trung úy Đậu Hoàng Sinh túc trực bên cháu bé. “Tôi sợ nó có mệnh hệ gì nên cứ ngồi đây trông chừng cho nó ngủ”.

Tại trạm cháu bé cho biết mình tên là Nguyễn Duy Trường (SN 2002, trú tại xóm 2, xã Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An). Trường cho biết, cùng với em trai song sinh của mình là Nguyễn Duy Quang rời nhà đi từ ngày 1/12. Sau khi rời khỏi nhà Trường và Quang đạp xe đến khu vực thị trấn Yên Thành chơi cùng bạn rồi xuôi theo tỉnh lộ 538 xuống huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, khoảng 2 ngày trước hai anh em đã đánh mất chiếc xe đạp mà mình mang theo.

Vì sợ ông bà trách mắng nên Trường không dám về nhà. Và Trường đã ngủ lại tại mép ruộng ngay sát quốc lộ 1A suốt 2 ngày đêm. Để có thể trụ được dưới cánh lạnh thấu xương Trường đã dùng một tấm vỏ bao xi măng quấn quanh người che mưa và tránh rét. Bản thân Trường cũng không biết hiện tại người em trai của mình đang ở đâu.

Trung cho biết mình đã nằm ngoài mép ruộng suốt 2 ngày đêm nay. Trời lạnh quá nên Trung không thể ngủ được. Em tưởng mình đã chết rồi.

Được biết, Trường và Quang là con của anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu (ở xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Chính quyền xã Trung Thành cho biết, anh Chiến hiện đang làm công nhân tại tỉnh Thanh Hóa còn chị Thiệu đang đi giúp việc ở Hà Nội. Trường và Quang cùng với 2 người em nữa ở nhà với ông bà nội.

Thiếu tá Âu Văn Kiện cán bộ trạm CSGT Diễn Châu người phát hiện và chăm sóc cho cháu bé cho biết: “Trong lúc tuần tra chúng tôi phát hiện cháu Trường đang nằm cuộn mình trong một bao tải xi măng. Toàn thân run lẩy bẩy, da tím tái, sức khỏe cháu rất yếu. Chúng tôi lập tức đưa cháu về trạm để chăm sóc. Sau khi ăn cháo và tắm rửa, được mặc quần áo ấm sức khỏe của cháu đã hồi phục. Có thể do bị đói, rét suốt một thời gian dài nên cháu rất yếu”.

Còn Trung úy Đậu Hoàng Sinh - cán bộ trạm CSGT Diễn Châu xúc động kể lại giây phút phát hiện cháu bé: “Nhìn một đứa trẻ nằm co ro trong chiếc bao tải tôi không cầm được nước mắt. Khi anh em lại gần thấy cháu nó còn mở mắt ra được ai nấy đều vui mừng. Anh em ngay lập tức đưa cháu về trạm chăm sóc tắm rửa và cho ăn uống. May mà cháu không sao cả”.

Trung trong bộ đồ áo mới, và một ít quà được các chiến sỹ mua tặng trước khi trở về nhà.

Sau khi được các cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu cho ăn cháo, tắm rửa và mua quần áo ấm mặc, Trường đã ngủ một giấc dài và tỉnh táo trở lại. Trường cho biết: “Cháu cùng em trai đi chơi bị mất xe đạp, sau đó cháu cũng không biết em mình đã đi đâu. Cũng không biết đường về nên cháu ngủ ngoài bờ ruộng. Trời lạnh quá cháu lấy một tấm bao tải xi măng để đắp nhưng cả đêm vẫn không ngủ được vì lạnh. Lúc các chú CSGT đến cháu không còn sức để đứng dậy nữa. Cháu tưởng mình đã chết rồi”.

Khi biết được quê quán của cháu Trường các cán bộ chiến sĩ trạm CSGT Diễn Châu trưa 6/12 đã điện báo cho lãnh đạo xã Trung Thành về sự việc trên. Ông Nguyễn Đức Lệ - Trưởng công an xã Trung Thành xác nhận cháu Nguyễn Duy Trường cùng một người em song sinh đã đi khỏi nhà đi nhiều ngày nay. Người thân cũng đang tìm kiếm nhưng chưa có thông tin.

Nhận được tin báo, chiều 6/12 đại diện chính quyền địa phương, cùng người thân ông Lệ cùng Phó chủ tịch xã Trung Thành có mặt tại Trạm CSGT Diễn Châu làm việc và đón cháu về địa phương bàn giao cho gia đình.

Cán bộ trạm CSGT Diễn Châu bàn giao cháu Trung cho chính quyền xã Trung Thành để đưa cháu về gia đình.

Tại buổi bàn giao, ông Lệ bày tỏ niềm xúc động: “Thay mặt gia đình cháu Trường và cán bộ địa phương chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các đồng chí CSGT tại trạm Diễn Châu. Nếu không có các đồng chí với tấm lòng nhân hậu đã quan tâm đến cháu thì không biết giờ này Trường sẽ ra sao”.

Cũng theo ông Lệ sáng cùng ngày một người dân ở xã Diễn Yên phát hiện cháu Nguyễn Duy Quang nằm ở sát mép quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Diễn Yên. Người này sau đó đã đưa cháu bé về tận nhà bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Do ông bà tuổi đã cao (bố mẹ Trường đi làm ăn xa) nên cán bộ xã Trung Thành đã thay mặt gia đình xuống tận trạm CSGT Diễn Châu để đón cháu về nhà. Trường khóc hối hận: “Hai ngày chịu đói chịu rét cháu sợ lắm. Từ nay cháu sẽ không rời ông bà để đi nữa. Cháu hứa sẽ chăm ngoan học giỏi giúp đỡ ông bà”.