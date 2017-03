CSGT phát hiện một vụ bắt người đòi nợ

23 giờ đêm 23-11, Thu cùng năm người khác đi ôtô từ Long An đến nơi chị LTN đang ở trọ (phườngTân Hiệp, TP Biên Hòa) để đòi nợ. Do chị N. không có tiền trả nên Thu những người đi cùng ép chị N. lên ôtô chở đi. Dọc đường, xe bị CSGT tuần tra thổi phạt và phát hiện sự việc. Tổ CSGT giữ được Thu và Việt chuyển giao Công an TP Biên Hòa xử lý, số người còn lại đã bỏ chạy thoát.

H.TUYẾT