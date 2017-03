CSGT trả xe vì không biết cách phạt!

Ngày 22-8, Đội CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) có biên bản trả lại chiếc xe bốn bánh hiệu Damsel sau hơn hai năm tạm giữ vì xe không có biển số, không có giấy tờ. Tuy nhiên, việc trả xe này có nhiều điều chưa được làm rõ ràng.

Đầu năm 2010, ông Hoàng Yên ở huyện Hàm Thuận Nam đã mua của ông Đặng Văn Dũng, chủ cửa hàng xe máy ở huyện Hàm Thuận Bắc, một chiếc xe Damsel với giá 57 triệu đồng để sử dụng. Mới chạy mấy ngày, giữa tháng 2-2010, ông Yên bị Tổ CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam lập biên bản tạm giữ xe vì xe không biển số, không có giấy tờ…

Sau đó ông Yên làm tường trình có xác nhận của UBND xã Tân Thuận nơi ông cư trú xin đóng tiền phạt để lấy xe ra. Tuy nhiên, do chưa đầy đủ hồ sơ, người vi phạm đến nhận xe sau gần 10 tháng vi phạm nên lãnh đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam yêu cầu Đội CSGT làm rõ mới xử lý.

Không nhận lại xe được, ông Yên đã liên hệ với ông Dũng để “bắt đền”, yêu cầu ông Dũng trả lại tiền vì đã bán xe không có giấy tờ cho ông. Sau đó ông Dũng đồng ý nhận lại xe (đang bị giữ ở công an) và trừ của ông Yên 7 triệu đồng vì đã sử dụng xe trong mấy ngày trước khi bị công an giữ.

Công an lúng túng chưa biết xử phạt loại xe Damsel này theo loại nào. Ảnh: INTERNET

Phiếu đề xuất và biên bản giao xe nhưng chưa có đồng ý của lãnh đạo công an huyện. Ảnh: PN

Chiếc xe nằm kho của công an hơn hai năm và công an cũng không thông báo để chủ xe đến nhận thì đầu tháng 8-2012, ông Dũng làm đơn xin nhận lại xe. Theo ông Dũng, việc ông chậm nhận xe vì bận rộn kinh doanh, không có thời gian… và ông xin nộp phạt để nhận lại. Trong đơn, ông Dũng nhìn nhận doanh nhiệp ông đã bán chiếc xe trên cho ông Yên và sau khi bị tạm giữ xe, ông Yên đã trả lại...

Sau khi xem xét đơn của ông Dũng, Đội CSGT Công an Hàm Thuận Nam đã lập biên bản trả lại xe cho ông mà không thể xử phạt vì thời hiệu xử phạt đã hết (thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm; vi phạm phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày). Công an cũng không thu tiền lưu bãi chiếc xe hơn hai năm qua.

Khi xem đề xuất xử lý và biên bản trả xe của Đội CSGT Hàm Thuận Nam mà PV cung cấp, Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Bình Thuận, nói: Phiếu đề xuất trả xe và biên bản giao trả xe của Đội CSGT Công an Hàm Thuận Nam nhưng không có chữ ký của lãnh đạo là sai. Ông Nghĩa cũng giải thích, sau khi lập biên bản mà công an đã thông báo yêu cầu chủ phương tiện đến để xử phạt mà họ không đến thì không áp dụng thời hiệu. Nếu công an không ra thông báo thì lỗi thuộc về người có thẩm quyền xử phạt.

Thượng tá Nghĩa nhận định: Việc xử lý chiếc xe kéo dài có thể do Công an Hàm Thuận Nam lúng túng chưa biết xử lý loại xe này. Bởi lẽ xe Damsel là xe bốn bánh cải tiến thí điểm, có nơi xử phạt như xe mô tô nhưng cũng có nơi lại xử phạt tương tự như xe ô tô. Trong khi cùng một hành vi thì mức tiền phạt với hai loại xe này một trời một vực nhưng đến thời điểm hiện nay, Cục CSGT đường bộ vẫn chưa có văn bản thống nhất về xử phạt loại xe này.

PHƯƠNG NAM