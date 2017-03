CSGT trong clip đang công tác tại huyện Đất Đỏ

Liên quan đến clip dài 2 phút với tiêu đề “CSGT bị tài xế vạch mặt ăn hối lộ phải chạy theo xin lỗi” xuất hiện trên các trang mạng từ tối 8-8, chiều 9-8, lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ đã tổ chức cuộc họp với Đội CSGT của huyện này. Sau cuộc họp, lãnh đạo công an huyện cho hay vị CSGT trong clip là Trung úy Mai Bá Thi, CSGT Công an huyện Đất Đỏ. “Chúng tôi chưa thể trả lời các vấn đề liên quan đến clip này vì đang tiến hành xác minh” - vị này nói.

Từ tối 8-8, trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip ghi quá trình xử lý vi phạm giao thông của tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Công an huyện Đất Đỏ với một tài xế lái xe ô tô bốn chỗ. Đoạn clip thể hiện giọng người tài xế rất gay gắt khi cho rằng Trung úy Thi ghi biên bản không đúng với lỗi người này đã phạm. Theo đó, người này cho rằng mình bị thổi phạt vì lỗi chạy quá tốc độ nhưng trong biên bản lại ghi là lỗi không thắt dây an toàn. Người này cũng tố Trung úy Thi nói lấy 700.000 đồng để đi đóng phạt giùm.

Trong clip cũng thể hiện rõ, trước thái độ khá tức giận của người tài xế, Trung úy Thi và sau đó là một CSGT bước sang để giải thích cho người vi phạm nhưng giọng người tài xế tỏ ra giận dữ đòi gặp chỉ huy và sau đó bỏ lên xe…

Theo một nhân chứng nhà ở gần Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đất Đỏ, khoảng 15 giờ ngày 8-8, người này nhìn thấy chiếc ô tô bốn chỗ mang biển số xe không phải của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chạy khá nhanh ngang khu vực tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó, CSGT đã thổi còi và chiếc xe dừng lại. Tiếp đó một CSGT băng qua đường tới chỗ xe ô tô. Sau đó người đàn ông cùng đi với CSGT sang bên kia đường nơi tổ tuần tra đang làm việc. Khi quay về lại xe thì nghe tiếng người đàn ông này cự cãi với một CSGT khoảng 15 phút…

Chiều 9-8, Đại tá Hà Cao Khải, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Sáng 9-8, Ban Giám đốc công an tỉnh cũng đã nhận được thông tin và xem đoạn clip trên. Clip thể hiện giọng người tài xế rất nóng giận, bức xúc. “Dù chưa có đơn, thư tố cáo của người tài xế trong clip nhưng ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc đã chỉ đạo cho Công an huyện Đất Đỏ nhanh chóng xác minh, làm rõ. Khi có kết quả xác minh của Công an huyện Đất Đỏ, chúng tôi sẽ thông tin để trả lời báo chí. Còn hiện giờ chưa thể trả lời về vụ việc này” - Đại tá Khải nói.

- Khỏi xin lỗi, em khỏi xin lỗi anh, em ghi biên bản như vậy mà em xin lỗi anh cái gì? … Em Mai Bá Thi phải không? Em ghi biên bản vậy để em lấy tiền anh đúng không?… Chứng cứ rõ ràng, biên bản anh nắm trong tay, em khỏi chối! Anh chạy em nói là quá tốc độ mà bây giờ tụi em làm như vậy có đúng không?... Em nói là quá tốc độ, giờ em ghi biên bản là không thắt dây an toàn… … Chưa lấy nhưng em bảo để 700.000 đồng trên xe để em đi đóng giùm… Trích trao đổi trong clip

PHẠM ANH