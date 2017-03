Cụ bà neo đơn qua đời để lại 50 cây vàng

Bệnh viện phải nhờ chính quyền lập biên bản và quản lý số tiền vàng trị giá trên 2 tỷ đồng.



Ông Dương Hải Long, Chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt, cho biết bà Hiền không có chồng con và người thân. Bà đến sống tại đường Nhà Chung, phường 3, từ hơn 20 năm nay, căn hộ rất lụp xụp, chỉ rộng trên 20 m2 nằm cuối con hẻm sâu. Khi biết bà Hiền có số tiền, vàng trị giá trên 2 tỷ đồng, chính quyền và người dân địa phương đều rất bất ngờ.





Ngôi nhà nhỏ lụp xụp của bà cụ Phạm Thị Hiền cuối con hẻm sâu. Ảnh: Quốc Dũng



Bà Hiền qua đời ngày 19/2 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt vì đột tử. Do bà không có thân nhân nên bệnh viện đã báo sự việc lên UBND phường 3 - nơi bà Hiền cư trú để nhờ can thiệp.Khi cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục cần thiết để đưa thi thể cụ lên chùa thì phát hiện trong người bà có rất nhiều vòng, dây chuyền, nhẫn kim loại màu vàng.Số tài sản trên người cụ bao gồm lắc, nhẫn, dây chuyền, kim cương, bông tai cẩm thạch…Ngoài ra còn 2 sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng; 2 giấy chứng nhận giữ hộ 233,8 chỉ vàng tại ngân hàng cùng trên 19 triệu đồng tiền mặt. Ước tính số vàng bà Hiền để lại khoảng 50 lượng.Ông Sơn, hàng xóm với bà Hiền nói, từ khi cụ về đây sống không thấy làm bất cứ một nghề gì.Bà Hiền cho biết không có chồng con nhưng có gia đình người em sống ở Hà Nội. Cách sinh hoạt thường ngày của cụ không thể hiện là một người giàu có, cuộc sống rất khép kín, ẩn giật, ít tiếp xúc, giao lưu với bà con lối xóm. Mọi sinh hoạt, nghĩa vụ khi tổ dân phố tới vận động, bà vẫn đóng góp như một hộ bình thường. "Do đó dân khu phố chúng tôi rất bất ngờ khi phát hiện bà cụ sở hữu số tài sản rất lớn như vậy", ông Sơn cho biết.Về cách giải quyết số tài sản của bà Hiền, Chủ tịch UBND phường 3 Dương Hải Long cho biết, trong số giấy tờ cụ để lại mà chính quyền đã kiểm tra không có giấy thừa kế tài sản cho một người nào. Phường đã liên lạc với em gái của bà Hiền và dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ số tài sản của cụ cho người này.Theo Quốc Dũng (VNE)