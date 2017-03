Cụ già rơi vào hầm nước tưới dưa, chết đuối

Sáng ngày 9/7, ông Võ Tấn Thảo, Trưởng công an xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết, vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào ngày 7/7. Nạn nhân là một cụ già 74 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7/7, ông Nguyễn Thặc, sinh năm 1938, ở thôn Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) đi bắt cá tại khu vực Bầu Súng (cùng thôn) thì bị rơi vào một hầm chứa nước để tưới dưa. Mặc dù một số người đi bắt cá cùng đã phát hiện sự việc, cứu vớt cụ Thặc lên nhưng do sức yếu và thời gian bị chìm trong nước khá lâu nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đây là vụ chết đuối thứ 3 xảy ra tại địa bàn xã An Mỹ từ đầu năm 2012 đến nay, làm chết 3 người. Riêng tại khu vực Bầu Súng đã xảy ra 2 vụ, chết 2 người.

