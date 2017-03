Cụ già trúng số độc đắc 7,6 tỉ đồng

Người may mắn trên là cụ Nguyễn Văn Hết, 97 tuổi, ngụ trên đường Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM. Cụ Hết đã có phần kém minh mẫn, sống cùng người vợ cũng bị mất trí nhớ trong căn nhà tình thương do chính quyền địa phương xây tặng hồi năm 2003.



Bản thân hai vợ chồng cụ Hết nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, được chính quyền và các ban ngành đoàn thể P.5 chăm sóc.



Chiêm bao trúng số, trúng thiệt!

Vợ chồng tỉ phú diện "xóa đói giảm nghèo" Nguyễn Văn Hết - Ảnh: Huỳnh Công Minh

Nghe chúng tôi là nhà báo, cụ Hết vui vẻ kể lại câu chuyện trúng số. Sáng 28 Tết, sẵn có tờ 10 ngàn đồng trong túi, cụ mua một tờ vé số (tỉnh Tây Ninh) của một người bán vé số dạo.



“Vì tối hôm trước, tui nằm chiêm bao thấy mình trúng độc đắc đến 3 lần lận”, cụ Hết vui vẻ nói. Sau đó, có người quen trong khu phố đến nhà lì xì 100 ngàn đồng, cụ Hết tiếp tục mua thêm 5 tờ vé số.



Đến chiều tối cùng ngày, cụ Hết cầm 6 tờ vé số sang nhà một người hàng xóm để dò số và được người này cho hay cụ trúng “6 tờ an ủi” và nói thêm: “Sau khi trừ thuế cho Nhà nước, cụ chỉ lãnh được mấy trăm triệu đồng”.



Tin tưởng lời nói của người hàng xóm, cụ Hết không hay rằng mình đã trúng 5 tờ độc đắc (trị giá mỗi tờ là 1,5 tỉ đồng) và 1 tờ khuyến khích 1 (100 triệu đồng). Tiếp đó, người hàng xóm kia chủ động gọi điện thoại cho đại lý đổi số trúng trong khu vực đến đổi 2 tờ vé số đặc biệt và 1 tờ trúng 100 triệu đồng.



Theo anh M., nhân viên đại lý vé số trực tiếp mang tiền đến đổi số trúng, do số tiền nhiều (chủ yếu là mệnh giá 50 ngàn, 100 ngàn và 200 ngàn) nên anh phải đi cùng 2 nhân viên khác chở 3 bao tiền đến đổi số trúng, trao cho người hàng xóm và cụ Hết tổng cộng 2,79 tỉ đồng (đã trừ thuế thu nhập cá nhân và huê hồng cho người đổi số trúng là 1%).



Cũng theo anh M., do thấy có quá nhiều tiền nên cụ Hết thốt lên: “Sao nhiều tiền đến vậy, thôi cho bớt mỗi người một cục đi!”. Nghe vậy, người hàng xóm liền nhanh chóng đưa vé số lấy tiền, rồi đuổi anh M. và 2 người đi cùng ra khỏi nhà.



Tỉ phú Nguyễn Văn Hết với người bán vé số cho cụ - Ảnh: Huỳnh Công Minh



Theo nguyên tắc tiền trao tay, anh M. yêu cầu người nhận tiền kiểm đủ số tiền đã nhận, nhưng người hàng xóm kia liền nói: “Tiền các anh đem tới tui tin, khỏi đếm lại. Các anh về đi”.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 22.2, ông Cao Hoàng Khương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.5, Q.11, cho biết từ khi cụ Hết trúng số, nhiều người đến tụ tập trước nhà cụ gây nên cảnh mất an ninh trật tự.



Trước tình hình này, phường đã có cuộc họp khẩn với các ban ngành chức năng đưa ra nhiều phương án nhằm lập lại trật tự, đồng thời bảo vệ an toàn cho cụ Hết và người hàng xóm tốt bụng đang giữ số tiền còn lại.



Về việc xử lý số tiền trúng số còn lại, ông Khương nói phường luôn tôn trọng quyết định của cụ Hết.



“Cho ai hay làm gì với số tiền đó là thuộc quyền quyết định của cụ Hết. Chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ bằng cách chứng kiến, ghi sổ sách những người đã nhận tiền của cụ Hết, chứ không trực tiếp phân chia”, ông Khương nói.

“Cụ có biết mình nhận được bao nhiêu tiền không?”, chúng tôi hỏi. Cụ Hết chỉ cười nói: “Tui chỉ nhận một bao tiền mà hổng biết trong đó có bao nhiêu. Mấy người hàng xóm thấy tui trúng số bu lại, nên tui có cho mỗi người chút đỉnh”.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì cụ Hết đã cầm mấy cọc tiền phát cho những người đến mừng cụ được trúng số, mỗi người từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.



Trong lúc cụ đang phát tiền thì chị Phạm Thị Như Thủy, người bán vé số cho cụ Hết đến báo tin cụ Hết trúng 5 tờ giải đặc biệt và 1 tờ khuyến khích, cũng được cụ Hết rút ngay cọc tiền 20 triệu đồng cho.



Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ cụ Hết trúng giải đặc biệt chứ không phải "giải an ủi" như người hàng xóm dò số giùm tuyên bố lúc ban đầu.



Người hàng xóm kia buộc phải nói thật đã đi đổi 3 tờ vé số trúng còn lại, rồi về lấy tiền đem giao trả cụ Hết. Sau đó, cụ Hết giao toàn bộ số tiền trúng số đang giữ, tổng cộng 5,65 tỉ đồng, để một người hàng xóm khác cất giữ.



Tiếp xúc với chúng tôi chiều 22-2, anh L., người hàng xóm (xin được giấu tên) cho biết, với sự hỗ trợ của công an phường, anh và cụ Hết đã đem 5 tỉ đồng gửi ngân hàng, tài khoản mang tên cụ Hết.



Còn số tiền mặt 650 triệu đồng, trước sự chứng kiến của chính quyền, mặt trận P.5, Q.11 và tổ dân phố, cụ Hết đã cho những người thân trong gia đình 300 triệu đồng. Số tiền còn lại hiện anh L. còn giữ để chờ quyết định tiếp của cụ Hết.



Thấy sang bắt quàng làm họ!



Sáng 22-2, con hẻm nhỏ 341 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM náo nhiệt hẳn lên khi có khá đông người tập trung trước căn nhà tình thương của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Hết. “Mấy anh tìm nhà ông già tỉ phú diện xóa đói giảm nghèo phải không?”, những người hàng xóm vui miệng hỏi chúng tôi.



“Trước giờ tui chỉ thấy hai vợ chồng ông cụ lủi thủi sống với nhau và được chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc. Nay nghe tin ông già trúng số độc đắc, nhiều người trước nay tui hổng thấy bao giờ cũng kéo đến nhận bà con xa, gần chủ yếu là để xin tiền”, ông N., một người hàng xóm nói giọng mỉa mai.



Còn theo bà K., một người hàng xóm khác, nhẩm tính: từ 29 Tết đến nay, mỗi ngày có hàng chục lượt người tới lui nhận là bà con, người thì bên nội, kẻ thì bên ngoại... để xin cụ tiền!



Trong khi đang tiếp chuyện chúng tôi, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến ôm chầm cụ Hết, nói to: “Cậu có nhớ con không?”. Thấy cụ Hết tỏ vẻ ngẩn ngơ, chau mày suy nghĩ, người đàn ông nói tiếp: “Cậu hay đi xe ôm xuống nhà thăm con đó”.



Bỗng có tiếng người hàng xóm khác nói bâng quơ: “Ông già bị lẩn thẩn thì nhớ đâu ra đường mà kêu xe ôm đến nhà anh!”. Nghe vậy, người đàn ông tỏ ra ngượng ngùng với mọi người có mặt...

Cụ Nguyễn Văn Hết luôn bị những người bà con làm phiền từ khi trúng số độc đắc - Ảnh: Minh Nam

Chưa hết, chúng tôi còn nhận thấy một số thanh niên lạ mặt có vẻ khả nghi lảng vảng ở khu phố khiến mọi người càng thêm hoang mang. Anh L. lo lắng: “Từ ngày giữ tiền cho cụ Hết, gia đình chúng tôi ăn Tết không ngon, ngủ không yên, vì nơm nớp lo sợ kẻ xấu làm bậy”.



Điều khiến anh L. lo lắng hơn là sau khi trúng số cụ Hết tỏ ra rất hào phóng, ai tới xin tiền cũng cho. “Dù bán tín bán nghi tui vẫn phải nghe quyết định của cụ, nhưng phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương tui mới đưa tiền ra”, anh L. quả quyết.



Một điều khiến người dân thắc mắc là tính tổng cộng cụ Hết trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt và 1 tờ khuyến khích 1, số tiền lên đến 7,6 tỉ đồng; sau khi trừ thuế và huê hồng số tiền còn lại phải hơn 6,7 tỉ đồng.



“Nhưng nghe nói cụ Hết gửi ngân hàng 5 tỉ đồng và người hàng xóm đang giữ 350 triệu đồng cộng với 300 triệu đồng đã cho người thân, thì số tiền ổng bị thất thoát tròm trèm 1,1 tỉ đồng”, ông N. tính toán.



Từ suy tính trên, bà con hàng xóm thắc mắc liệu hơn 1 tỉ đồng "bị thất thoát" có phải do cụ Hết cho mọi người, hay do có người xấu lợi dụng cụ không còn minh mẫn đã làm trò “ảo thuật” để chiếm đoạt?