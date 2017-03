Cụ ông 71 tuổi bị vợ bạo hành

Mới đây, ông Nguyễn Đình Khôi (71 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến báo Pháp Luật TP.HCM xin văn bản pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, ông cho biết ông là nạn nhân của nạn bạo hành.

Đi cấp cứu vì bị vợ đánh

Ông Khôi với vợ là bà Nguyễn Thị Quang 60 tuổi có bốn người con chung và cả hai đều có con riêng. Quãng thời gian chung sống gần 30 năm, ông Khôi luôn là trụ cột gia đình, ông thương yêu, đùm bọc vợ con và đưa cả nhà về sinh sống ở tại phần đất do cha mẹ ông để lại.

Theo ông Khôi, nhiều năm qua vợ ông luôn có những hành vi bạo hành khiến ông buồn phiền, lo sợ. Bên cạnh việc mắng nhiếc, bà còn dùng chổi, chai lọ để đánh, ném vào mặt ông. Ông Khôi kể có lần ông bị bà lấy đòn gánh phang vào đầu, tạt nước sôi vào người ông. Khoảng tháng 3-2010, vợ ông cùng con trai riêng của bà đã dùng đá ném, đánh trúng mặt ông chảy máu nên hàng xóm đưa ông đi cấp cứu. Khi ông Khôi nằm điều trị tại BV quận 6 thì bà Quang tìm đến gây hấn và đánh cả bảo vệ bệnh viện, Công an phường 11, quận 6 đã lập biên bản cảnh cáo bà Quang. Nhiều lần ông về nhà, bà Quang khóa cổng không cho vào. Buộc lòng ông phải mời công an xã xuống chứng kiến việc cưa ổ khóa. Tuy nhiên, những lần sau đó, bà Quang tiếp tục thay ổ khóa khác. Do bị đe dọa đánh, giết và khóa cửa không cho vào nhà, sáu tháng nay ông Khôi phải thuê phòng trọ ở ngoài.

Ông Khôi nói: “Bà ấy hành hạ tôi thế nào, tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn vì con cái. Nhưng tôi đau lòng nhất là mới đây con trai riêng của tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi muốn đưa cháu về nhà an táng, bà ấy kiên quyết không cho. Tôi đã lớn tuổi lại bệnh tật nhưng vợ ngày càng quá quắt nên tôi gửi đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp và ra tòa xin giải quyết ly hôn”.

Ông Khôi tại phòng cấp cứu sau khi bị vợ đánh. (Ảnh do nạn nhân cung cấp)

Ông Khôi trình bày việc bị vợ bạo hành.

Chính quyền xã vào cuộc

Tiếp xúc với chúng tôi, những người hàng xóm, bạn bè và người thân của ông Khôi đều xác nhận ông Khôi bị bạo hành. Ông T., một người quen biết với gia đình ông Khôi bức xúc: “Bao năm nay tôi biết ông Khôi chăm chỉ làm ăn, hết lòng lo cho vợ con. Chuyện vợ chồng đôi lúc cũng có mâu thuẫn nhưng riêng ông thường bị vợ la mắng, mới đây bị ném đá trúng mặt phải nhập viện. Nhiều khi thấy ông không được vào nhà, ngồi suốt ngày ngoài quán nước tới khi ngủ gục, trông rất tội nghiệp. Vợ chồng ông Khôi đã lớn tuổi, cần an dưỡng, nghỉ ngơi, vui vẻ với con cháu chứ không nên gây căng thẳng như vậy”.

Cô con gái của ông Khôi đang công tác tại một chi nhánh ngân hàng tâm sự: “Nhiều lần chứng kiến cảnh ba bị hành hạ tôi rất đau lòng. Em trai tôi cũng bị ngược đãi nên buồn, bỏ nhà đi mấy năm liền cho tới ngày gặp nạn, tử vong!”.

Chiều 1-10, UBND xã Tân Quý Tây đã tổ chức buổi giải quyết đơn thưa của ông Khôi. Có mặt tại buổi làm việc, bà Quang thừa nhận từng đánh chồng bởi ông Khôi bán đất, mang hết tiền cho người khác, về nhà hắt hủi vợ con. Khi hết tiền ông lại về lấy xe máy của con đi cầm cố. Tuy nhiên, xã nhận định lý do bà Quang nêu ra chưa có cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Qua xác minh sự việc, xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi bạo hành chồng của bà Quang. Đồng thời tổ chức để bà Quang xin lỗi ông Khôi tại địa phương. Do trên phần đất của ông Khôi đứng tên có hai căn nhà, tạm thời ông Khôi, bà Quang mỗi người sẽ ở một căn và không cho phép bà Quang, con trai riêng của bà gây khó khăn cho ông Khôi”.

Trước đó, Công an xã Tân Quý Tây đã gửi hồ sơ đến công an huyện đề nghị giám định tỉ lệ thương tật của ông Khôi để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Quang.

TRÙNG KHÁNH