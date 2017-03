Cử tri dân tộc Chứt được xe đến tận nhà chở đi bầu cử

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, tỉ lệ cử tri đi bầu cử ở thị xã Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ đều đã đạt gần 100%.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 15 xã và hơn 320 khu vực bỏ phiếu có cử tri bỏ phiếu xong. Công tác an ninh trật tự được giữ vững, an toàn giao thông được đảm bảo. Ở một số xã ven biển và một địa phương vùng nông thôn ở Hà Tĩnh có trời mưa to vào một số thời điểm đã gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử...



Chào cờ, khai mạc bầu cử sớm tại điểm bầu cử thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).



Đặc biệt, cử tri là người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) ở vùng sâu, vùng xa đã được Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đến tận nhà chở đi bầu cử.

Trạm biên phòng bản Rào Tre (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) đã tổ chức hai chuyến xe ô tô khách và xe máy đến chở 84 cử tri dân tộc Chứt đến tổ bầu cử số 1, xã Hương Liên. Trước đó, các cử tri dân tộc Chứt đã được tiếp xúc các ứng cử viên và nghe giải thích về quyền và nghĩa vụ của việc bỏ phiếu bầu cử.

Sau khi đọc và nghe về các ứng cử viên, các cử tri đã tự tay mình bỏ phiếu bầu. Hiện dân tộc Chứt tại Hà Tĩnh có 38 hộ gia đình với 138 nhân khẩu.

Đặc biệt do đặc thù khu vực miền biển ngư dân cần ra khơi bám cá sớm nên có bảy xã thuộc hai huyện Lộc Hà và Thạch Hà (Hà Tĩnh) được khai mạc bỏ phiếu sớm.



Cử tri là người già ở Hà Tĩnh được các chiến sĩ công an dìu đến điểm bầu cử tham gia bỏ phiếu.



Tại xã Thạch Kim - nơi có cảng cá Cửa Sót, có hơn 5.800 cử tri, ngoài ra còn có 45 cử tri vãng lai là những ngư dân các tỉnh lưu trú và nghỉ chân ở cảng cá Cửa Sót đều đến bỏ phiếu.

177 cử tri là can phạm đang bị tạm giam trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện bỏ phiếu bầu tại tổ bầu cử số 6 (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Tỉnh Hà Tĩnh đang phấn đấu hoàn thành bỏ phiếu bầu trước 19 giờ ngày 22-5.