Cưa bom, hai người tử nạn

Sáng nay (13-8), nhiều người nghe một tiếng nổ dữ dội phát ra từ phía sau khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Quả bom phát nổ khiến cây cố bị ngã đổ

Người dân đến xem hiện trường vụ nổ

Khi chạy đến nơi, mọi người nhìn thấy ông Võ Thắng (41 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và ông Nguyễn Tấn An (24 tuổi, ngụ xã Sơn Hội) đã chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.



Tại hiện trường, đất đá bị xới tung ngổn ngang, đường dây điện hạ thế bị đứt, nhiều cây bạch đàn, chuối bị ngã đổ. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), ông Thắng và ông An đào một quả bom trên núi, đem về cưa lấy sắt thì quả bom phát nổ.