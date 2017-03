Cua tốc độ nhanh, xe con “tắm sông”

(PL)- Khoảng hơn 12 giờ ngày 5-11, trên quốc lộ 48B đoạn qua xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra một vụ TNGT hi hữu khiến ô tô rơi xuống sông nhưng may mắn tài xế thoát chết.

Nhiều người dân chứng kiến cho biết: Chiếc xe ô tô biển số 37V-2471 đang lưu thông theo hướng Nghĩa Đàn - Cầu Giát với tốc độ cao bất ngờ vào cua và lao nhanh xuống sông Thái (thuộc xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu) khiến nhiều người mất vía. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HÀ THANH Hiện cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. HÀ THANH