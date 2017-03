Cục đá bị "nhốt" trong cũi sắt có nơi ở mới

Như đã đưa tin, sau khi đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chư Sê lập biên bản tạm giữ cục đá của bà Trần Thị Sắc ở xã H’Bông vào ngày 28/3, đến ngày 29/3, đoàn tiếp tục khám nơi cất giữ 2 cục đá tại nhà ông Lê Hùng Dũng (ở cùng xã) và lập biên bản thu hồi để đưa về UBND huyện.



Tuy nhiên, do việc thu hồi 2 cục đá tại nhà ông Dũng đã bất thành nên đoàn liên ngành đã giao lại cho chính quyền xã H’Bông giám sát. Thế nhưng, chính quyền xã H’Bông đã không làm tròn trách nhiệm. Ngay trong đêm 29/3, 2 cục đá tại nhà ông Dũng đã bị “bốc hơi”.

Cục đá của bà Sắc từng bị đóng lồng, nay đã được đưa về bảo tàng tỉnh Gia Lai để trưng bày.



Riêng cục đá của bà Sắc, dù chưa biết giá thị thế nào, nhưng sau khi đưa về trụ sở UBND huyện thì được đóng lồng sắt để “giam” lại với lý do sợ kẻ gian vào “xẻ thịt”, lấy cắp những mẫu đá nhỏ.



Việc đóng lồng sắt để “giam” cục đá ngay tại trụ sở UBND huyện cũng như việc lập biên bản thu hồi đá gây dư luận không tốt cho địa phương. UBND tỉnh Gia Lai đã phải chỉ đạo nhiều cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc, làm rõ sự việc.



Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu cục đá đi kiểm định và kết quả cho thấy: Đây là cục đá bán quý thuộc dòng silic chalcedon.



Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì về những sai phạm của đoàn kiểm tra liên ngành huyện; ngày 29/5, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức họp kiểm điểm Đoàn kiểm tra liên ngành và những cá nhân sai phạm trong vụ thu hồi 3 cục đá tại xã H’Bông.



Riêng cục đá của bà Sắc, UBND huyện đã lập biên bản tịch thu vì bà Sắc vi phạm việc vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời không báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện cục đá.



Ngày 29/5, UBND huyện Chư Sê cũng đã quyết định gỡ bỏ chiếc lồng sắt “giam” cục đá trong gần 2 tháng tại trụ sở UBND huyện, đồng thời vận chuyển cục đá về gửi tại trụ sở Ban quản lý Công trình Đô thị và Vệ sinh môi trường huyện để chờ chỉ đạo xử lý của tỉnh.



Đến ngày 19/10 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai có công văn số 3496/UBND-CNXD, chỉ đạo giao cục đá của bà Sắc do UBND huyện Chư Sê tịch thu cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai bảo quản và trưng bày.



Chiều 23/10, cục đá của bà Sắc đã được đưa về bàn giao cho Bảo tàng tỉnh.



Theo bà Mai Thị Cúc, Giám đốc bảo tàng tỉnh Gia Lai: “Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo từ trên về vị trí đặt cục đá bán quý này”.