Cục Đăng kiểm phải chịu trách nhiệm điều tra ô tô, xe máy cháy nổ

Ông Trịnh Ngọc Giao, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết hiện nay trong quản lý vẫn còn nhiều bất cập; thông thường khi các vụ cháy nổ xảy ra, Cục Đăng kiểm chỉ phối hợp với các lực lượng khác để tìm hiểu nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ.

Theo ông Giao, qua tìm hiểu cho thấy thời gian qua đã xảy ra 89 vụ ô tô, xe máy cháy nổ. Trong đó, 72% là chưa tìm rõ nguyên nhân, còn lại là do hỏa hoạn, do cố ý đốt… Riêng đối với vụ nổ xe ở Bắc Ninh làm hai người thiệt mạng, ông Giao cho biết văn bản của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an gửi Cục cho thấy vụ việc trên có dấu hiệu hình sự.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lại không hài lòng với câu trả lời trên. Ông Thăng đề nghị năm 2012, Cục Đăng kiểm phải nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật để làm rõ trách nhiệm điều tra, phân tích nguyên nhân các vụ cháy nổ. Trong đó, Cục Đăng kiểm phải là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tìm ra nguyên nhân ô tô, xe máy cháy nổ.

Cùng ngày, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã xảy ra một vụ cháy xe máy Air Blade không rõ lý do. Vào sáng cùng ngày, anh Phan Trung Dũng (nhân viên Nhà máy tấm lợp Brôximăng) phát hiện chiếc xe mình đang dựng ở sân bỗng nhiên bốc cháy. Anh Dũng cùng nhiều người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không được. Khoảng 30 phút sau thì xe cháy rụi, chỉ còn trơ bộ khung.

Theo khai báo của anh Dũng, trong cốp xe có nhiều giấy tờ và số tiền 210 triệu đồng đã bị cháy. Số tiền này anh mới đi thu nợ khách hàng về. Còn chiếc xe trên anh mới mua hơn một tháng tại tiệm xe máy Thành Ngân (ở TP Đồng Hới) với giá 37,2 triệu đồng. Hiện Công an huyện Quảng Trạch đang tiến hành giám định nguyên nhân cháy xe và số tiền trong cốp.

T.VĂN - P.NHA