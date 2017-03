Cục Điều tra VKSND Tối cao: Bắt nguyên phó công an xã lấy tiền con bạc

Khởi tố phó chánh án TAND TP Bạc Liêu Cần Thơ: Bắt thư ký tòa nhận hối lộ. Chiều tối 27-11, đại diện Cục Điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Nguyễn Văn Hiệp (57 tuổi, phó chánh án TAND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội ra quyết định trái luật gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình xét xử vụ án chia tài sản sau hôn nhân giữa bà S. ở phường 8, TP Bạc Liêu với ông T., ông Hiệp lại ra quyết định trái luật, gây thiệt hại cho bà S. 25 lượng vàng. Trước đó, hai bên thỏa thuận tại tòa là ông T. có trách nhiệm trả vàng cho bà S. Sau đó, ông Hiệp ra quyết định trái luật, giải thoát trách nhiệm trả vàng của ông T. Sáng cùng ngày, Cục Điều tra VKSND Tối cao cũng bắt tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1979, thư ký TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, về tội nhận hối lộ, theo Điều 279 BLHS. Theo kết quả xác minh, Hậu được phân công phụ trách công tác thi hành án hình sự. Do quen biết với thân nhân bị án Đặng Văn Năm nên Hậu hứa sẽ giải quyết cho Năm không phải chấp hành án hai năm tù với điều kiện trong vòng sáu tháng, Năm phải đưa cho Hậu 15 triệu đồng. Thư ký Nguyễn Văn Hậu tại trại giam. Trước đó, xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ sửa án sơ thẩm của TAND quận Thốt Nốt, phạt ông Năm 18 tháng tù giam. Trong thời gian tại ngoại, bị án Năm nhờ em vợ làm sổ tạm trú khống tại quận Ninh Kiều. Sau đó, TAND quận Thốt Nốt không xác minh lại ra quyết định ủy thác thi hành án hình sự cho TAND quận Ninh Kiều thi hành. Tháng 6-2010, Hậu tiếp nhận hồ sơ ủy thác thi hành án nhưng không vào sổ thụ lý, không báo cáo, đề xuất với chánh án để ra quyết định thi hành án đối với Năm. Đến tháng 10-2010, Hậu mới đưa vào sổ thụ lý, trình chánh án ra quyết định thi hành án. Một năm sau, Hậu mới đem quyết định thi hành án mà chánh án đã ký cho nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều... Cuối năm 2011, Năm gửi đơn đến VKSND quận Ninh Kiều xin… tạm hoãn thi hành án. Nhận đơn, VKS kiểm tra thì không hề thấy hồ sơ cũng như tài liệu gì liên quan đến bị án Năm. Từ đây, hành vi nhận tiền giúp bị án tại ngoại của Hậu bị phanh phui. PHAN THƯƠNG - G.TUỆ - AS