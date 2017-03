Cục Điều tra VKSND Tối cao đề nghị làm rõ

Ngày 3-8, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao vừa có công văn đề nghị viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước làm rõ việc Công ty Chăn nuôi Bình Phước tố cáo Công an tỉnh Bình Phước lạm dụng thẩm quyền điều tra.

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm làm rõ PC49 - Công an tỉnh Bình Phước làm việc với Công ty Chăn nuôi Bình Phước theo trình tự, thủ tục pháp luật nào? Việc này có đúng quy định pháp luật không (có tố giác, tin báo về tội phạm, có vào sổ thụ lý, có phân công điều tra viên, có đúng thời hạn luật định...)?

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước làm rõ có hay không việc lạm dụng thẩm quyền điều tra, xác minh để gây khó khăn như công ty đã tố cáo?

Công ty Chăn nuôi Bình Phước, nơi bị công an xác minh chuyện trốn thuế và họ tố cáo việc này là lạm quyền. Ảnh: NĐ

Công văn cũng đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả kiểm tra, nêu rõ quan điểm và gửi tới lãnh đạo VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trước ngày 15-8 để giải quyết theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ngày 19-7, lãnh đạo VKSND Tối cao cũng đã đề nghị VKSND tỉnh Bình Phước kiểm tra và báo cáo về bài báo “Doanh nghiệp tố công an lạm quyền” mà Pháp Luật TP.HCM ra ngày 15-7 đã phản ánh.

Công văn của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trích dẫn nội dung đơn tố cáo của doanh nghiệp: Từ năm 2012 đến nay, PC49 - Công an tỉnh Bình Phước đã liên tục triệu tập thành viên hội đồng quản trị, cổ đông lên trụ sở PC49 làm việc về những nội dung không liên quan gì đến vi phạm môi trường. Tiếp đó, PC49 yêu cầu công ty cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; tiến hành điều tra việc thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi. Ngoài ra, PC49 còn điều tra hoạt động đầu tư, vay vốn của công ty tại các ngân hàng và việc phân chia lợi nhuận của công ty. Trong quá trình làm việc với công ty, Công an tỉnh Bình Phước còn gửi công văn đến Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP (công ty của Thái Lan, là đối tác chính của Công ty Chăn nuôi Bình Phước) để yêu cầu cung cấp các tài liệu về hoạt động đầu tư, tài chính… của doanh nghiệp này. Phía Công ty CP Thái Lan đã phản ứng và tạm ngưng ký kết các hợp đồng chăn nuôi với Công ty Chăn nuôi Bình Phước. Theo tố cáo của doanh nghiệp, việc này gây thiệt hại nghiêm trọng đến công ty.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã yêu cầu công an tỉnh báo cáo vụ việc.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước khẳng định họ không lạm quyền. Do công ty có dấu hiệu trốn thuế nên mới xác minh và chuyển vụ việc cho công an kinh tế dù Cục Thuế tỉnh Bình Phước khẳng định công ty không trốn thuế.

NGUYỄN ĐỨC