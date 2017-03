Cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ

Lúc 1 giờ 20 ngày 3-3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử đoàn trên 100 vị giáo phẩm, cư sĩ và Phật tử sang Ấn Độ làm lễ cung nghinh ngọc xá lợi về nước. Từ sân bay Nội Bài, ngọc xá lợi đã được rước về chùa Bái Đính (Ninh Bình). Tại chùa Bái Đính, ban tổ chức đã cử hành đại lễ an vị ngọc xá lợi Phật và chư tăng ni, Phật tử cử hành lễ cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và một số hoạt động văn hóa khác. Số lượng tăng ni, Phật tử và khách dự lễ ước trên 10.000 người.

Ngọc xá lợi Phật là kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi trà tỳ (hỏa táng) và là Phật bảo linh thiêng nhất đối với tín đồ Phật giáo.

B.PHƯỢNG