“Cuộc chiến” phế liệu - Bài 1: "Lót tay" để giành mối

Hiệp “đầu bạc” - giang hồ phế liệu Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt tạm giam thêm hai bị can trong băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do Nguyễn Văn Thiệp (Hiệp “đầu bạc”) cầm đầu về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai bị can bị bắt là Trần Văn Hiếu và Nguyễn Đức Lợi. Tính tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 10 thành viên trong băng nhóm này. Đây là băng nhóm chuyên dùng vũ lực để tranh giành mối buôn bán phế liệu từ các nhà máy, công trình xây dựng. Núp dưới vỏ bọc một công ty xây dựng, Hoàng Văn Thiệp (tức Hiệp “đầu bạc”) đã tập hợp đàn em, chuyên đi o ép, đe dọa các đơn vị thi công để độc quyền mua phế liệu công trình. Nhiều nạn nhân của Hiệp tố cáo băng nhóm này ép họ bán phế liệu với giá rẻ, không chỉ thế, 10 tấn chúng chỉ trả tiền… hai tấn. Những tay giang hồ dưới trướng Hiệp “đầu bạc” bị bắt giữ. Hơn một tháng trước, Thiệp đã tổ chức cưỡng đoạt tiền của hai người buôn bán phế liệu công trình EDEN, nơi mà Công ty Cotec đang thi công. Chúng còn dọa sẽ bắn nếu hai người này dám bén mảng đến mua phế liệu tại các công trình mà Công ty Cotec đang xây dựng. Ngày 1-12, băng nhóm của Hiệp “đầu bạc” đến một công ty trong Khu chế xuất Linh Trung (Thủ Đức) để mua sắt phế liệu, tại đây chúng đụng độ một băng nhóm khác. Trình Văn Đỏ (con rể Hiệp “đầu bạc”) đã gí súng vào đầu đối thủ dọa bắn. Đỉnh điểm là ngày 4-12, Hiệp “đầu bạc”, Chiến “râu”, Nhật, Đỏ, Giác và một số đồng bọn đã chặn xe của người mua phế liệu buộc phải đưa về khu Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) bán. Cứ bán 40 tấn phế liệu, người này phải cống nạp cho Hiệp 30 tấn.