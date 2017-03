“Cuộc chiến” phế liệu - Bài 2: Giành nhau xác nhà xưởng cháy

Đêm 4-10-2011, một nhóm đối tượng đánh hội đồng hai nhân viên Công ty Sản xuất mũ bảo hiểm Long Huei (đường DT 743, KCN Sóng Thần, Dĩ An) và xóa dữ liệu từ camera quan sát.

Miếng mồi béo

Tháng 1-2011, Công ty Long Huei bị hỏa hoạn, hơn 1.000 m2 nhà xưởng và máy móc bị thiêu rụi. Anh Sín Đức Ngọc được phân công trực công ty vào ban đêm để quản lý khối phế liệu này.

Ngày 19-8, Công ty Cổ phần Thương mại Nguyên Việt (Hà Nội) trúng thầu mua phế liệu nhà xưởng cháy tại đây là với giá bán 2,8 tỉ đồng, gồm khung, xà gồ, mái tôn. Theo biên bản thỏa thuận giữa hai bên thì Nguyên Việt phải cung cấp danh sách nhân sự tham gia tháo dỡ phế liệu để Công ty Long Huei làm thẻ ra vào cổng. Buổi tối, bên mua chỉ được cử lại hai người để trông coi phế liệu, không được tổ chức ăn nhậu, gây mất trật tự.

Theo nhân viên quản lý tài sản tại đây, Công ty Long Huei chỉ bán phần xác nhà xưởng cháy, còn nhiều loại máy móc vẫn nằm vùi dưới đống đổ nát. Đó mới là miếng mồi ngon mà các đối tượng kinh doanh phế liệu thèm thuồng. Tuy nhiên, do số máy móc này chưa được phía công ty bảo hiểm giám định, thanh toán nên công ty chưa thể thanh lý.

Nhân viên Công ty Long Huei và nữ trợ lý giám đốc người Đài Loan cho biết từ ngày có người của phía mua phế liệu ra vào công ty, nhân viên công ty đến giám sát tài sản luôn bị nhóm người trên đe dọa.

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó đồn Công an KCN Sóng Thần, đến làm việc với Công ty Long Huei sau vụ hành hung nhân viên công ty này. Ảnh: PV

Dằn mặt

Theo tố cáo của anh Sín Đức Ngọc, chiều 4-10, tám người thuộc nhóm mua phế liệu đem rượu vào ngay phòng quản lý ngồi nhậu. Dù biết điều đó là trái quy định nhưng nhân viên bảo vệ không dám hó hé nửa câu. Hơn 18 giờ, anh Ngọc đến công ty trực, thấy các đối tượng đang ngồi nhậu trong phòng nên anh trở ra cổng. Đối tượng tên Thành ra lệnh cho anh Ngọc phải vào uống: “Trong đó toàn đàn anh của tao, mày phải vô đó!”.

Anh Ngọc đành vào nhưng chỉ ngồi mà không uống ly nào. Nhóm người này lên tiếng chửi rủa anh Ngọc. Một đối tượng tên Kiên hỏi: “Lương mày bao nhiêu?”, anh Ngọc trả lời: “4 triệu mấy”. Kiên gọi người đưa tới một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, nói cho anh Ngọc nhưng bị từ chối. Tức thì một đối tượng tên Hải ngoắc anh Ngọc ra ngoài phòng, đồng thời giật tóc xuống, lên gối vào ngực. Anh Ngọc cố vùng ra cầu cứu nhưng bị các đối tượng vây lại đánh hội đồng, cầm ghế nhựa phang chảy máu miệng, mũi. Sau đó nhóm người này bắt anh Ngọc ngồi lên ghế, đe dọa: “Mày đi đến đâu, tao cũng xử mày được”. Kiên ném điện thoại vào mặt nhưng anh Ngọc né được, các đối tượng tiếp tục đánh và bắt nạn nhân phải đền cái mới.

Lúc này Thành nghi ngờ trong khu vực đánh người có camera đang ghi hình nên ra lệnh cho đàn em vào phòng làm việc của công ty tìm phá ổ cứng camera. Đúng lúc ông Huang Ngen Miao (quản lý người Đài Loan) đang chép dữ liệu vào ổ cứng máy tính thì bị Kiên cùng hai đối tượng khác xông vào đánh đập, cướp đi ổ cứng máy tính. Tuy nhiên, phần dữ liệu vẫn còn lưu giữ trong phần ổ cứng camera chưa bị xóa hết.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên đi xe máy đến. Hai đối tượng rút mã tấu hung hăng xông vào chém anh Ngọc nhưng được các đối tượng có mặt lên tiếng nên chúng bỏ đi.

Trưa 5-10, anh Ngọc tiếp tục bị đối tượng tên Thành gọi điện thoại đe dọa: “Tụi tao biết mày đang ở đâu, mày đừng làm lớn chuyện, không thì sẽ biết tay tao!”. Theo anh Ngọc, người gọi điện thoại đe dọa là Thành, đối tượng vừa thực hiện vụ đánh hội đồng nhầm. Thành là một tay buôn phế liệu ở Thuận An, Bình Dương.

Cơ sở sản xuất 1 của Công ty Long Huei có nhà xưởng bị cháy. Ảnh: PV

Ông Huang Ngen Miao (quản lý người Đài Loan), người bị nhóm côn đồ đánh. Ảnh: PV

Quản lý Sín Đức Ngọc sau khi xuất viện. Ảnh: PV

Đối tượng đánh người xưng là công an

Theo nạn nhân, cả tám người thuộc phía mua phế liệu được giám đốc Công ty Long Huei cấp thẻ cho ra vào cổng công ty đều có mặt trong vụ đánh anh Ngọc và ông Miao.

Anh Ngọc kể khi hành hung anh, đối tượng tên Kiên móc thẻ đỏ (nghi thẻ công an) ra nhắc nhở Ngọc phải nhìn cho kỹ. Ông Phạm Hồng Hà (Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Thăng Long, đơn vị ký hợp đồng bảo vệ tại Công ty Long Huei) khẳng định nhóm đối tượng trên có dính dáng tới một cán bộ công an! Ông đã yêu cầu các nhân viên bảo vệ đêm đó tường trình chi tiết, thậm chí đối chứng làm rõ nhóm đối tượng trên là ai.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Long Huei đã gọi điện thoại báo Công an đồn KCN Sóng Thần đến can thiệp. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, khi PV Pháp Luật TP.HCM báo lãnh đạo Công an tỉnh, sau đó có chỉ đạo từ trên đồn Công an KCN Sóng Thần mới cử người đến tìm hiểu. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ vụ việc khiến người của công ty luôn lo sợ bị các đối tượng hành hung, không yên tâm sản xuất.

Ngày 28-10, PV tìm gặp anh Ngọc khi anh vừa điều trị tại bệnh viện về. Anh nói: “Em không dám đi làm nữa, tụi nó gặp lại em chắc không tha cho em đâu”. Sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin vụ việc, đối tượng tên Thành vẫn gọi điện thoại hỏi tại sao báo chí biết thông tin và thách thức: “Mày cung cấp thông tin cho báo chí đăng thì tụi tao nổi tiếng hơn thôi”.

NHÓM PHÓNG VIÊN