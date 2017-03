Cuộc đời giản dị của Phó giám đốc thiệt mạng trên đường đi cứu trợ

Ông Nguyễn Tài Dũng sinh năm 1962, quê xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Năm 20 tuổi, ông làm việc ở Nhà máy dệt Minh Khai tại Vinh, giữ chức tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn. 9 năm sau, ông sang Nga học Đại học Công đoàn Liên Xô cũ và Học viện Quan hệ lao động - xã hội Liên bang Nga. Về nước, ông giữ chức Phó chủ tịch CĐ ngành thương mại Nghệ An rồi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.



Năm 2002, ông giữ chức Chủ tịch CĐ ngành thương mại; đến năm 2006 là Phó giám đốc Sở thương mại kiêm Chủ tịch CĐ ngành. Tháng 4/2008, khi sáp nhập Sở Công nghiệp và Sở Thương mại, ông Dũng tiếp tục nhận trọng trách Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An tới nay. Ông từng được Thủ tướng tặng bằng khen; được tặng Huy chương Vì sự nghiệp CĐ, Huy chương Vì sự nghiệp thương mại...

