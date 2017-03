Cuộc tháo chạy khỏi biển lửa ở Bắc Giang

Đứng trước cổng Công ty may Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đến gần 1h ngày 7/4 để theo dõi lực lượng cứu hộ dập lửa, anh Thành (công nhân xưởng 4) cho biết, hơn 15h ngày 6/4, khi lửa bùng lên anh cùng nhiều công nhân chạy tán loạn. "Họ khóc và gào thét, cuống cuồng lao ra cửa", anh kể.

Nam công nhân làm việc hơn 3 năm tại công ty Hà Phong bảo thấy may vì hàng nghìn công nhân đều thoát ra được, không ai bị ảnh hưởng sức khỏe. Riêng anh lại càng may mắn vì trong khi hơn 2.000 xe máy, xe đạp của đồng nghiệp bị lửa thiêu rụi thì hôm qua anh bỗng dưng lại không đi xe đến công ty.



Người chứng kiến từ đầu đám cháy là bác Thân, tổ bảo vệ trông giữ xe. Theo bác, tại khu nhà để xe 3 tầng hàng ngày có hơn 2.000 chiếc cả xe máy và xe đạp. “Lửa bùng rất nhanh, chỉ vài phút sau đã bén sang nhà để xe”, bác nói.



Bác cùng 4 nhân viên trông xe và tốp công nhân nam vừa dùng bình cứu hỏa dập lửa, vừa chuyển các phương tiện ra ngoài. Do lửa bén nhanh, họ chỉ cứu được hơn 100 chiếc xe.









Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản tại Công ty may Hà Phong (Bắc Giang). Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Việt Dũng (VNE)



Có mặt tại nơi khởi nguồn vụ cháy, nam công nhân 34 tuổi tên Tuấn cho biết, buổi chiều 6/4, tại xưởng hoàn thiện sản phẩm may có hai thợ hàn làm việc ở khu vực điện lạnh, gần cửa thông gió trên tầng hai. Trong quá trình họ hàn, anh thấy có muội rơi xuống nơi để vải. Một nữ công nhân thấy vậy đã nhắc nhở.“Ít phút sau, tôi nghe thấy một phụ nữ thất thanh báo cháy qua micro. Rồi lửa bùng lên từ tầng hai, nơi chứa hàng thành phẩm và vải vóc, mọi người đều hoảng sợ lao ra ngoài”, anh Tuấn nói.Trong khi các công nhân hô hào nhau chạy ra ngoài, anh Tuấn cùng khoảng 10 đồng nghiệp nam dùng bình cứu hỏa để chữa cháy nhưng bất lực vì lửa quá dữ dội. Lúc rời hiện trường, anh nhận thấy lửa tạt qua cửa thông gió nên bắt rất nhanh vào vải khiến điện bị chập, gây cháy nổ.Anh cho biết, hai vợ chồng đều làm tại công ty Hà Phong, lương tổng cộng được hơn 10 triệu đồng cũng đủ nuôi hai con ăn học.Anh Hưng, có vợ làm tại xưởng may 1, cho biết, chiều 6/4 tại nơi làm việc cách Công ty Hà Phong khoảng 3 km, anh trông thấy cột khói bốc lên. Đoán đã có hỏa hoạn lớn xảy ra tại Hà Phong, anh cố gắng gọi điện cho vợ nhưng không được. “Không liên lạc được với vợ tôi phóng xe tới. Lúc đó đám cháy đã bốc lên rất to phía sau khu nhà 3 tầng. May mà vợ tôi đã thoát ra bên ngoài”, anh nói.“Cô ấy bảo không thoát ra được bằng cửa chính nên phải quay ra cửa phụ, băng qua cánh đồng phía sau công ty", anh kể.Còn bà Thiềm, sống gần công ty, vẫn chưa hết hoảng hốt sau hơn 12 giờ lửa bùng lên. Bà kể, đang ở làm cỏ ở cánh đồng phía sau xưởng may thì giật mình nghe thấy nhiều tiếng la hét, bà nhìn lên thì thấy khói, rồi lửa bùng phát dữ dội, nhiều công nhân chạy túa ra.Người phụ nữ trung niên này cho biết chưa bao giờ thấy đám cháy lớn đến vậy. Đến tận tối, bà và các con không dám ngồi trong nhà ăn cơm vì lửa vẫn ngùn ngụt. Cả xóm bà Thiềm đều mất điện, mọi người đổ ra đường.Trong công ty, hàng trăm cảnh sát chữa cháy vẫn nỗ lực dập lửa.