Cước xe giá rẻ cho bà con nhờ

Đi xe ôm Uber, Grab cũng rất yên tâm với giá rẻ được tính rất chính xác “trên từng cây số”. Thú vị nhất là nhiều người thu nhập thấp bây giờ cũng phải chơi sang “lên đời” điện thoại thông minh - dĩ nhiên hàng giá rẻ để truy cập gọi taxi, xe ôm Grab, Uber!

Cạnh tranh sẽ giảm giá

Ông bạn nhạc sĩ của tôi nhà ở quận 2 nhưng dạy đàn cho một lớp nhạc bên quận 3, trước kia anh đi xe máy, bị tai nạn gãy chân, lành rồi phải chuyển sang xe buýt đi dạy tuần ba buổi quá cực. Hai bận đi và hai bận về mất gần ba giờ và 24.000 đồng. Kể cả lết bộ gần cả năm, sáu trăm mét bằng đôi chân “chấm phẩy” thật khổ. Từ ngày có xe ôm Uber, anh gọi tới nhà đón đi về, mỗi bận mất có 30.000 đồng và 30 phút thôi. Ông bạn tôi bảo nhờ có U-bờ mình thấy “khỏe re”!

Rất tiếc gần đây những chuyện đối đầu, gây gổ, đánh nhau giữa các tài xế xe ôm truyền thống và xe ôm Uber, Grab khiến nhiều người thấy vừa thương vừa giận, bởi những người cùng cảnh ngộ lại không biết thương nhau. Tội nhất là các bạn sinh viên nghèo, trọ học xa nhà tranh thủ thời gian nhàn rỗi chạy Uber hay Grab kiếm thêm tiền ăn học có khi cũng bị đánh dằn mặt. Chủ nhật trước, ông bạn tôi đi GrabBike từ Thủ Đức đến đường Thoại Ngọc Hầu - Tân Phú thăm người thân, gần 15 cây số mà chưa tới 80.000 đồng, anh đưa cho cậu chạy xe 100.000 đồng bảo khỏi thối. Cậu sinh viên đưa khách đi rồi quay về nhà trọ ở Thủ Đức. Vừa quay xe, một bà già ngoắc lại sau khi không ngã giá được với một anh xe ôm. Cậu vừa dừng lại đã bị anh xe ôm túm áo tính tát dằn mặt! Bạn tôi vừa bước lên thềm nhà vội quay ra can thiệp, anh xe ôm bỏ tay ra, cậu sinh viên xanh mặt chạy một mạch.



Với một chiếc điện thoại thông minh trên tay, khách hàng có thể tìm xe mọi nơi, mọi lúc.

Đi chung xe chia sẻ cước, tại sao không?

Đâu chỉxe ôm mà cả các tài xế taxi hai “hệ phái” cũng va chạm nảy lửa. Chính tôi cũng đã chứng kiến một cuộc ẩu đả giữa hai tài xế taxi Uber và mấy tài xế hãng khác rất ác liệt, có người đổ máu mà đâu dám vào can. Mấy phút sau khi có công an đến mọi người mới tản đi. Anh tài xế xe Uber bị thương được đưa đi băng bó, may mà không nguy hiểm. Tôi leo lên chiếc taxi Uber còn lại đã gọi trước đó mà còn run. Anh tài xế vừa chạy nhưng thỉnh thoảng cũng ngoảnh lại sợ có ai theo không!

Uber và Grab không chỉphát triển dịch vụtaxi và xe ôm giá rẻ đơn thuần mà gần đây còn triển khai thêm dịch vụ“đi chung xe chia sẻ cước” - GrabShare và UberCool. Nghĩa là nếu có người đi cùng đường, họcó thể đi chung xe và chia tiền cước - vốn đã rẻ lại còn rẻ thêm. Dĩ nhiên dịch vụnày sẽ đụng chạm đến quyền lợi các hãng taxi truyền thống và sẽ càng căng thẳng. GrabShare đã triển khai, còn UberCool sắp sửa khai trương thì đùng một cái Bộ GTVT ban hành văn bản yêu cầu dừng dịch vụ“đi chung xe chia sẻ cước” làm nhiều người ngạc nhiên lẫn bức xúc! Không chỉcác tài xế taxi Uber, Grab hay những người thường đi loại taxi giá rẻ này bức xúc mà ngay cả nhiều người khá giả, có xe hơi riêng, tức là không đi Uber, Grab cũng phản ứng. Như sáng qua tôi đang ngồi nhâm nhi cà phê thì anh chàng giám đốc một công ty địa ốc tôi quen đọc tin này trên báo đã bực bội nói oang oang trong quán: “Mấy dịch vụnày giúp giảm giá cước, tạo điều kiện cho nhiều người đi xe chung, giảm lượng xe tham gia giao thông trên đường, tức giảm kẹt xe thìtốt quá đi chứ, tại sao lại phải dừng?”. Cô chủ quán tiếp lời chàng giám đốc: “Thiệt lạ, cái có lợi cho dân sao lại cấm? Không biết mấy ông giao thông ra văn bản này để bảo vệ ai đây”!