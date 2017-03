Cương “Cầu Xéo” là “đại lý ma túy” lớn?

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 4-9 thông tin Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”) cùng gần 30 đồng bọn. Ngoài các hành vi bị bắt quả tang như tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích… cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng, tổ chức đánh bạc của Cương và đàn em.

Hốt ổ tội phạm trong nhà nghỉ

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết từ tháng 6-2011 đến khi bị bắt, băng giang hồ Cương “Cầu Xéo” gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn giáp ranh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM. Trong việc tranh giành bảo kê nhà hàng, quán karaoke, Cương thường dùng súng bắn uy hiếp các đối thủ. Một đàn em của Cương khai nhận hầu hết các đối tượng trong băng nhóm đều sử dụng ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 0 giờ ngày 3-9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đồng loạt ra quân trấn áp tại tất cả các điểm mà Cương và đồng bọn ẩn nấp, hoạt động.

Tại nhà nghỉ Thân Thiện 2 (xã Long An, huyện Long Thành), công an đã khống chế Chuối tại cửa ra vào, khi đàn em này định đi mua cơm cho “đại ca” Cương. Ngay lập tức, một tổ trinh sát ập vào phòng 201 và 204 của nhà nghỉ để bắt giữ Cương cùng bảy đàn em, trong đó có bốn nữ.

Sau khi bắt Cương, công an khám xét nhà trọ nơi “vợ hai” của Cương là Hồ Thị Lan tạm trú. Tại đây, công an thu giữ hai khẩu súng ngắn cất giấu trong thùng gạo. Tại nhà Phan Ngọc Lợi, “vợ lớn” của Cương ở khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành), công an bắt quả tang Phan Tuấn Đại (em ruột Lợi) đang cá độ bóng đá trên mạng.

Cùng lúc này, một mũi khác chặn xe taxi trên đường và bắt giữ Tiến - một đàn em khác của Cương cùng một khẩu súng.

Hiện Cương “Cầu Xéo” và một số đàn em cộm cán như Tùng “xà”, Tám Bình, Nhựt, Chuối… được di lý về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai để mở rộng điều tra.

Tiếp cận bà “trùm”, hé lộ đường dây ma túy

Chiều 3-9, ngay sau khi chồng bị bắt, Lợi (tự Bé, vợ của Cương) điện thoại gọi Bé Vàng là “đệ tử ruột” của Cương nhờ đi tìm một nhân vật tên Cường “bác sĩ ” là người bơm tiền cho Cương buôn ma túy. Lợi cho biết trước khi bị bắt, Cương nói với Lợi tìm một người tên Nhứt, thông qua Nhứt để báo tin cho Cường biết băng nhóm Cương bị “động ổ”.

Trong vai một người “làm ăn” chung với Cương, chúng tôi gõ cửa nhà Lợi. Vừa mở cửa Lợi hỏi ngay: “Ông là em Cường “bác sĩ” hả, tôi kiếm ông muốn chết”. Chúng tôi tỏ vẻ sợ sệt nên Lợi tin tưởng vào thẳng câu chuyện: “Làm sao cứu được thằng Đại về vì nó không liên quan gì đến Cương, lúc công an ập vào, nó đang bắt độ đá banh nên bị bắt luôn”.

Lợi nói tiếp: “Thật may mắn, công an không tìm được bằng chứng liên quan việc tàng trữ, mua bán ma túy của Cương”.

Cụ thể theo Lợi kể, công an khám xét nhà nhưng không phát hiện một số túi nylon đựng hàng đá (ma túy tổng hợp) và cái cân tiểu ly dùng để phân lẻ hàng đá. Lợi tiết lộ Cương nhiều lần đem ma túy về nhà và nhờ Lợi phân nhỏ để Cương đem giao cho các “đại lý” bán lẻ. Sau những lần giao hàng, Cương đem về hàng trăm triệu đồng gửi cho Lợi. Theo Lợi thì “Cương chỉ bỏ mối hàng đá cho các đại lý bán lẻ”.

