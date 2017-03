Cưỡng chế thi hành án một doanh nghiệp Đài Loan

(PL)- Ngày 6-1, ông Bùi Thái Long, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Long An, cho biết Cục có quyết định cưỡng chế Công ty TNHH Sametex (Đài Loan) ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc (Long An) do nợ sáu đơn vị, cá nhân gần 1,5 tỉ đồng.

Công ty này do người Đài Loan làm giám đốc, chuyên kinh doanh may gia công xuất khẩu. Từ cuối năm 2008 đến nay, công ty nợ sáu doanh nghiệp, cá nhân và tòa án đã buộc công ty phải trả nợ. Ngoài ra, Thi hành án huyện Cần Giuộc cũng đang thụ lý đơn xin thi hành án của 20 cá nhân khác với số tiền khoảng 300 triệu đồng mà công ty này mắc nợ. A.AN