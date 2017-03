Cướp đâm xe ôm hơn 10 nhát

Ngày 18-9, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, truy bắt hung thủ giết người cướp xe máy xảy ra ở xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 17 giờ ngày 16-9, người dân nghe tiếng rên la nhè nhẹ trong bụi cây nên tìm kiếm và phát hiện ông Nguyễn Văn Vạng (SN 1952, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) bị đâm hơn 10 nhát.

Khi được cấp cứu, ông Vạng cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, ông chạy xe ôm gần ngã ba Trung Lương thì có một thanh niên kêu chở đi Long An với giá 130.000 đồng. Đến địa điểm trên, thanh niên kêu đi vào nhà lấy tiền trả rồi bất ngờ quay lại đâm ông Vạng tới tấp.

Thấy ông Vạng nằm im, hung thủ tưởng ông đã chết nên lấy xe bỏ đi. Ông Vạng cho biết chiếc xe bị cướp dán nhãn Wara, biển số 63P1-8647.

