Cướp giật xong… đòi tiền chuộc

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, chiều 18-1, 2 đối tượng Tiến và Lâm sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản tại khu vực đường Lê Văn Lương, gần đường rẽ vào khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm. Bị hại là chị Nguyễn Thị Hương, SN 1985, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, bị cướp giật chiếc điện thoại di động Nokia 5.800 đang để trong túi áo.

Gây án xong, 2 đối tượng cướp giật tài sản phóng xe về hướng đường Lê Quang Đạo tẩu thoát. Sau khi bị các đối tượng cướp giật điện thoại di động, chị Hương kiểm tra thấy máy vẫn hoạt động đã nhắn tin cho bọn cướp để xin chuộc lại. Chúng đồng ý và hẹn chị Hương đến khu vực siêu thị Metro, đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm để chuộc lại máy.

Tuy nhiên, khi chị Hương và một người bạn gái đến đây, bọn cướp đã tiếp tục hẹn người bị hại đến cổng khu Triển lãm Nông nghiệp, nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) để thoả thuận giá cả chuộc lại chiếc điện thoại. Toàn bộ những tình tiết trên đã được các trinh sát Đội Chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện và bám sát chặt chẽ mọi di biến động của người bị hại. Khi hai tên cướp đang gặp chị Hương ở khu Triển lãm Nông nghiệp, đã bị lực lượng công an mật phục bắt quả tang, thu tang vật trả người bị hại.

Tại cơ quan công an, Tiến và Lâm khai ngoài vụ cướp giật nêu trên, tối 28-11-2009, chúng đã gây ra vụ cướp giật tài sản tại khu vực hiệu vàng Anh Thu, đường Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Lâm đã vào hiệu vàng tạo cớ mua dây chuyền và được chị Đồng Thị Thu, người bán hàng đưa cho xem sợi dây chuyền vàng. Cầm được sợi dây chuyền trong tay, Lâm đã bỏ chạy lên xe máy do Tiến cầm lái nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Ngoài ra, chúng còn khai do nghiện ma tuý nặng, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12-2009 đến đầu tháng

1-2010, Tiến và Lâm đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại các khu vực đường Phạm Hùng, Láng Thượng, Trần Duy Hưng, Xuân Thuỷ và đường Phạm Văn Đồng (gần lối rẽ vào khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ). Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Tiến và Lâm gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.780) để phối hợp giải quyết.

Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)