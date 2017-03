Cướp giữa ban ngày còn sàm sỡ nạn nhân

Ngày 5-10, Công an phường An Lợi Đông, quận 2 đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân là chị PTTH (tạm trú quận 2) bị một gã thanh niên chặn đầu xe rồi kéo khóa quần để “phô dâm” khiến chị H. rất hoảng sợ quay đầu xe định bỏ chạy. Do vội vã nên chị H. bị ngã xe.

Gã thanh niên này tiến đến chĩa dao vào người chị H. khống chế nhằm buộc chị phải cùng thực hiện hành vi kích dục. Theo chị H., do quá hoảng sợ nên chị van xin gã đừng chạm vào người chị và nói cứ việc lấy tài sản. Sau đó, chị H. đã đưa cho đối tượng một điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng hơn 5 chỉ và 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi lấy tài sản, gã thanh niên không cho chị H. đi mà vẫn tiếp tục có hành vi sàm sỡ nạn nhân. Một lúc sau, thấy có người đi đường đến gần, gã thanh niên vội vã lên xe tẩu thoát. Chị H. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ vụ việc.

TUYẾT KHUÊ