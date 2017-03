Cướp không thành, giết con chủ tiệm vàng

(PL)- Ngày 20-8, tin từ Công an huyện Việt Yên cho biết Phạm Văn Hiếu (trú tại Hà Nam), kẻ giết con chủ tiệm vàng Phúc Lộc (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên), đang được điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh do chống lại công an.

Phạm Văn Hiếu bị lực lượng công an khống chế. Khoảng 15 giờ ngày 19-8, tại cửa hàng vàng Phúc Lộc của anh Hoàng Văn Phúc, Hiếu dùng dao khống chế cháu Hoàng Thị Vy (21 tháng tuổi), con của vợ chồng anh Phúc, yêu cầu anh Phúc phải gom hết tiền vàng giao cho hắn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa khu vực và vận động Hiếu buông vũ khí. Đến khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, Hiếu đã sát hại cháu Vy trước khi bị lực lượng công an khống chế. Cháu Vy được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do đứt động mạch cổ. admin