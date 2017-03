Cướp ở Angola bắn chết lao động người Việt

Theo gia đình, những lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang làm việc ở Angola báo về, sáng 8-6, anh Tuân từ nơi ở đến công trường xây dựng để làm việc tại Camama (Angola). Trên đường đi thì anh Tuân gặp cướp dùng súng tấn công khiến bị thương nặng rồi tử vong. Các lao động người Việt Nam đã báo sự việc lên cơ quan chức năng ở Angola.

Được biết để sang được Angola làm việc tại các công trình, gia đình anh Tuân đã vay mượn hàng trăm triệu đồng đưa cho “cò”.

Trước đó, ngày 16-9-2014, khi năm lao động quê tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đang ở trong một lán xây dựng công trình ở Cacuaco (Luanda, Angola) thì một toán cướp xông vào. Sau khi đánh trọng thương anh Nguyễn Văn Thế (quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và bốn lao động khác, chúng đã cướp hết tiền bạc, tư trang, điện thoại… Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện ở Angola cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên anh Thế đã tử vong.

Đ.LAM