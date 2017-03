Không may cho hai tên cướp vì anh T. đang là cán bộ Công an TP Đà Lạt nên Thiên bị anh khống chế, còn Phát bỏ chạy. Lúc này người dân và một công an khác đi ngang nên Thiên nhanh chóng bị giải về công an, còn Phát hôm sau ra đầu thú. Nhè ngay công an mà cướp chẳng khác nào tự đưa chân vào tù.

Đ.HUY