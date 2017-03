Cướp sợi dây chuyền được 15 phút thì bị bắt

Chiều 9-11, Thượng tá Phạm Bạn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án cướp tài sản trên địa bàn thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước và các đối tượng có liên quan từ Trung tâm CS 113 Công an thành phố. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, tổ tuần tra kiểm soát thuộc lực lượng CS 113 do Trung úy Võ Anh Đào phụ trách đã truy đuổi và bắt được 2 tên cướp có hung khí vừa thực hiện hành vi cướp tài sản của cô gái.



Khải, Toàn.

Khoảng 23h ngày 7-11, chị Trần Thị Phương Anh (25 tuổi, trú Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đi làm về đến khu vực thôn Miếu Bông thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi môtô từ phía sau ép xe chị lên lề đường. Tiếp đến, bọn chúng đạp mạnh khiến chị và chiếc xe máy ngã chỏng chơ.

Chị Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một đối tượng xông tới dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu rồi bẻ tay, đẩy dụi ra phía sau một bụi cỏ rậm rạp. Tên này giật sợi dây chuyền trên cổ chị Anh rồi rút dao kê vào người chị, đe dọa: "Có gì đưa hết đây, la lên là tao giết".

Cùng lúc đó, thấy có ánh đèn xe máy đang đến gần, tên cướp vội lên xe của đồng bọn phóng chạy về hướng quận Cẩm Lệ. Một người đi đường thấy chị Anh loay hoay dựng chiếc xe máy giữa đêm vắng đã dừng lại hỏi chuyện và điện thoại báo CS113.

Nhận được thông tin về vụ cướp, Trung tâm CS113 - Công an Đà Nẵng lập tức thông báo cho tổ CS113 do Trung úy Võ Anh Đào làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ tổ chức truy bắt. Qua điện thoại, nạn nhân cho biết đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp tài sản còn trẻ, mặc áo đen và quần đùi lửng màu sáng.

Nhận định đối tượng tẩu thoát qua cầu Cẩm Lệ rồi có thể rẽ xuống đường ven sông hoặc chạy thẳng theo đường Ông Ích Đường để ra đường CMT8, tổ TTKS nhanh chóng chia làm 2 mũi triển khai theo 2 hướng trên. Khi đến ngã tư CMT8 - Ông Ích Đường, mũi truy bắt của Trung úy Đào phát hiện có 2 thanh niên đi xe môtô chạy từ hướng cầu Cẩm Lệ ra, trong đó đối tượng ngồi sau có đặc điểm nhận dạng giống với nguồn tin báo liền đuổi theo kiểm tra.

Thấy CS113 đuổi theo, các đối tượng vội vứt vật gì đó xuống đường rồi tăng tốc bỏ chạy. Lập tức xe môtô của Trung úy Võ Anh Đào và Hạ sỹ Nguyễn Viết Hưng tăng tốc bám sát, khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, các chiến sỹ đã thu giữ 2 con dao được các đối tượng lận trong người và thu hồi được sợi dây chuyền vàng của chị Anh vừa bị bọn cướp vứt xuống đường hòng phi tang chứng cứ.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, 2 đối tượng trên đã thú nhận vừa cướp tài sản của chị Anh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên Hồ Tuấn Khải (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Văn Toàn (19 tuổi quê Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) - hiện cả 2 là thợ sơn vôi và cùng tạm trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Sau chầu nhậu với bố vợ, Khải rủ Toàn cùng đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả hai lận theo dao trong người rồi chạy xe về hướng quốc lộ 1A thuộc thôn Miếu Bông và thực hiện vụ cướp tài sản của chị Phương Anh.

